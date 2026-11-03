YAPAY ZEKAYA SORMUŞ

İddianamede, İnci Çalışkan'ın cinayet öncesinde yapay zeka uygulamalarına girip, 'Kafa tasından vursam daha çabuk ölür mü?', 'Nasıl ceset yok edilir?', 'Kafatasından vurulsa acı çeker mi?' 'Biber gazı, karna bıçak çabuk öldürür mü?', 'İz bırakmadan adam öldürme?' diye yazdığı ve altın piyasası, bayıltıcı iğnelerle ilgili aramalar tespit edildi.

İddianamede, Çalışkan'ın olayın yaşandığı eve giriş ve çıkış görüntülerinin kamera kayıtlarının bulunduğu, evde kahve içilen 2 fincan ile dolaplar ve eşyaların dağınık halde, çantaların açılıp dağıtılmış halde olduğu bilgileri yer aldı. Çalışkan'ın evinde yapılan aramada da kanlı bıçak, tornavida, yeni yıkanmış çamaşırlar, kanlı tülbent, 340 dolar ve 40 avro bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın aynı gün kuyumcuda altın bozdurduğu kaydedildi. Ayrıca İnci Çalışkan'ın evinde bulunan bıçakta Binnaz Eriş'e ait kan izleri bulunduğu, Eriş'in ikametinin mutfağında beyaz el havlusunda ise İnci Çalışkan'a ait DNA örneklerine rastlanıldığı aktarıldı. Çalışkan'ın para bulamazsa, Ömer B.'nin kendisine cinsel saldırında bulunacağı yönünde ifade verdiği de belirtildi.

SANIK GETİRİLEMEDİ

Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanık İnci Çalışkan ile tutuksuz Ömer B.'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Çalışkan, katılmazken, Ömer B. ile tarafların aileleri ve avukatları hazır bulundu. İnci Çalışkan'ın duruşmaya katılamaması mahkeme tutanağına, 'İş yoğunluğu nedeniyle getirilemedi' olarak geçirildi.

Duruşmada, 'Tasarlayarak kasten öldürme'. 'Yağma', 'Mala zarar verme' suçlarını azmettirmekten tutuksuz yargılanan Ömer B. savunmasında "Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum. Benim yaşanan bu olaylar ile ilgili hiçbir alakam yok. İnci Çalışkan ile 2019'un sonlarında başlayan bir gönül ilişkimiz oldu. Bu ilişki 3-4 ay sürdü. Ben evli olduğunu bilmiyordum, evli olduğunu öğrendiğimde ilişkimizi bitirdim. Birbirimizden birkaç defa borç para alıp verdik. İlişkimiz sonlandıktan sonra 5 sene boyunca İnci Çalışkan ile görüşmedik. Çocuğun benden olduğunu söylediği için arada çocuk hasta diyerek para istiyordu benden. Ben İnci Çalışkan'ın teyzesi olan Binnaz Eriş'i tanımıyorum, tanımadığım birinin evinde ne olup ne olmadığını da bilemem. Söz konusu olayla bir ilgim yoktur. Maktulün ailesine başsağlığı diliyorum. Ben de onlar gibi mağdurum" dedi.