Tekirdağ'da yapay zekalı vahşet! Cani yeğen teyzesini öldürüp kolonyayla yaktı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde teyzesi Binnaz Eriş’i (70) boğazını kesip bıçaklayarak öldürdükten sonra 1 milyon liralık ziynet eşyası ile parasını çalan, ardından cesedin üzerine kolonya döküp evi ateşe veren İnci Çalışkan’ın yargılanmasına başlandı. Katil zanlısının cinayet öncesi yapay zekâya "Nasıl ceset yok edilir?", "Kafatasından vurulsa acı çeker mi?" gibi sorular sorduğu ortaya çıktı.
Olay, 9 Ocak'ta Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki daireden duman yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binnaz Eriş'in yalnız yaşadığı eve gelen ekipler, kilitli olan kapıyı kırıp içeriye girerek alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye erleri, dairede yaptığı aramada Eriş'in kanlar içinde cansız bedenini buldu. Binnaz Eriş'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
BOĞAZINI KESMİŞ
Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi olan Binnaz Eriş'in öldürülmesine ilişkin polis ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Cinayet şüphelisi olarak Binnaz Eriş'in kardeşinin kızı İnci Çalışkan ile eşi C.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden İnci Çalışkan, evine gittiği teyzesi Eriş'i boğazını kesip, karnından bıçaklayarak öldürdüğünü, evdeki altın ve paralar ile cep telefonunu alıp çıktığı belirtti. İnci Çalışkan'ın yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve bir miktar parayı evine götürüp sakladığı, daha sonra çocuğunu okuldan almaya gittiği ve bu sırada da cep telefonunu Hükümet Caddesindeki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önündeki çöp konteyneri yakınına attığı tespit edildi.
EVE GELİP AĞLADI
İnci Çalışkan'ın daha sonra yeniden Eriş'in evine giderek cesedinin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği ve evdeki yangının da bu yüzden çıktığı belirtildi. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından tekrar olay yerine gelen Çalışkan'ın yakınları ile birlikte gözyaşı döktüğü kaydedildi.
İnci Çalışkan ile eşi C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çalışkan tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Çalışkan'ın ifadesinde, çok üzgün olduğunu ve sevgilisi olduğu iddia edilen Ömer B.'yi kastederek, "Böyle olmasını istemezdim. Onlar istedi, beni yönlendirdiler" dediği belirtildi. Soruşturma kapsamında daha sonra Ömer B. de tutuklandı.