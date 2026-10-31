Uzaktan çalışanlara Yargıtay'dan emsal karar! Evden çalışma günleri yok sayılabilir mi? İşte tüm detaylar
Evden ve uzaktan çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren Yargıtay kararı, sigorta primleri ve işten çıkarma süreçlerini yeniden gündeme taşıdı. İşverenin bilgisi dâhilinde evden çalışan ve SGK kayıtlarında 30 gün primi görünen bir çalışanın devamsızlık gerekçesiyle işten çıkarılmasına ilişkin davada, çalışan lehine karar verildi. A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, uzaktan çalışmada yazılı onayın önemini, eksik prim günlerine karşı izlenecek yolu ve çalışanların e-Devlet üzerinden yapması gereken kontrolleri anlattı.
Uzaktan ve evden çalışan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik bir süreçte, Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Evden çalışanların sigorta prim günlerinin eksik gösterilip gösterilemeyeceği, devamsızlık gerekçesiyle iş akdinin feshedilip feshedilemeyeceği ve çalışanların SGK hakları masaya yatırıldı.
A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, işverenin uyması gereken yasal prosedürleri, çalışanların e-Devlet üzerinden yapması gereken kontrolleri ve hak kayıplarının önüne geçecek adımları tek tek anlattı.
EMSAL KARAR: 30 GÜN PRİMİ YATAN ÇALIŞAN DEVAMSIZ SAYILAMAZ
Yargıtay'a yansıyan dikkat çekici bir dava üzerinden süreci özetleyen Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, "İçinde bulunduğumuz hafta bir Yargıtay kararı çıktı ve medyaya yansıdı. Burada işverenin haberi dahilinde evden çalışan bir dış ticaret müdürü varmış. Buradaki dış ticaret müdürü, Sosyal Güvenlik kayıtlarında 30 gün görünmesine rağmen devamsızlık nedeniyle işten ayrılmış. Konuyu İş Mahkemesi'ne taşımış ve 'İşe iade talep ediyorum, ben zaten uzaktan çalışıyordum' demiş. Evden çalışma onayı alınması gerekiyordu işverenin, bu onay da alınmamış. Devamında da davacı hakkında işveren işe gelmediğinden dolayı tutanak tutmuş ve tek taraflı olarak iş sözleşmesini feshetmiş" sözleriyle süreci aktardı.
İlk derece mahkemesinin işvereni haklı bulduğunu ancak dosyanın İstinaf Mahkemesi'ne taşınmasıyla kararın değiştiğini vurgulayan Yılmaz, "Bölge Adliye Mahkemesi doğrultusunda Sosyal Güvenlik kayıtları yani hizmet dökümü talep edilmiş ve 30 gün sigorta kaydı olduğu halde iş sözleşmesi feshedilip işten çıkışın yapıldığı gözükmüş. Bu tamamen yanlış olduğu tespit edilmiş. Çünkü sizin 30 gün üzerinden çalışmanız varsa dolayısıyla işe devamlılığınız gözükür. Dış ticaret müdürü, satın alma müdürüyle birlikte uzaktan evden çalıştığını, buna rağmen tutanak tutulup iş sözleşmesinin feshedildiğini belirtmiş. 30 gün gözükürken işveren karşı tarafa bir bildirim yapmadığından dolayı oradaki iş sözleşmesi normal sözleşmeden uzaktan çalışma sözleşmesine dönmüş ve bu sebepten dolayı çalışan işe iadesini kazanmış" ifadelerini kullandı.
ÇALIŞANIN YAZILI ONAYI OLMADAN UZAKTAN ÇALIŞMA DAYATILAMAZ
Uzaktan çalışma modelinde uyulması gereken katı kurallar olduğunu hatırlatan Emin Yılmaz, "Uzaktan çalışmayla ilgili mutlaka işçinin yazılı onayının alınması lazım, ilgili yönetmelikte de böyle diyor. Tek taraflı olarak personel uzaktan çalışmaya kesinlikle zorlanamaz; çalışan personelin mutlaka rızası alınmalıdır. Eğer işçi kabul etmezse, işveren bunu kullanarak iş sözleşmesini feshedemez. Fesih yaparsa işçi kıdem ve ihbar süreleri olmak üzere ilgili tazminatlarını kazanabilir" şeklinde konuştu.
İşverenin devamsızlık tutanağı düzenlerken belirli bir prosedüre uymak zorunda olduğunun altını çizen Sosyal Güvenlik Uzmanı, "Personel işe gelmediği takdirde, 3 gün üst üste ayrı ayrı tutanakların tutulması lazım ve bu tutanakların en az iki şahit doğrultusunda hazırlanması gerekir. Sonrasında noterden işe çağrı üzerinden bir ihtarname gönderilmelidir. Orada da bir 3 gün daha beklenip toplamda 6 günlük süre içerisinde personel mazeret bildirmiyorsa ve işe gelmiyorsa, o zaman iş sözleşmesi feshedilebilir. İlgili davada sigortası 30 gün üzerinden yatmış ama işveren gelmediğini belirtiyor. Eğer öyle bir durum varsa, '15-Devamsızlık' eksik gün kodu vardır; işverenin bunu ilgili bildirgede göstermesi lazımdı, buna da uymadığını söyleyebiliriz" dedi.