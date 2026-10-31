İşverenin devamsızlık tutanağı düzenlerken belirli bir prosedüre uymak zorunda olduğunun altını çizen Sosyal Güvenlik Uzmanı, "Personel işe gelmediği takdirde, 3 gün üst üste ayrı ayrı tutanakların tutulması lazım ve bu tutanakların en az iki şahit doğrultusunda hazırlanması gerekir. Sonrasında noterden işe çağrı üzerinden bir ihtarname gönderilmelidir. Orada da bir 3 gün daha beklenip toplamda 6 günlük süre içerisinde personel mazeret bildirmiyorsa ve işe gelmiyorsa, o zaman iş sözleşmesi feshedilebilir. İlgili davada sigortası 30 gün üzerinden yatmış ama işveren gelmediğini belirtiyor. Eğer öyle bir durum varsa, '15-Devamsızlık' eksik gün kodu vardır; işverenin bunu ilgili bildirgede göstermesi lazımdı, buna da uymadığını söyleyebiliriz" dedi.