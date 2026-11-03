Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü: Geceyi aydınlatan o anlar kamerada

Megakent genelinde akşam saatlerinde aniden bastıran ve hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli sağanak, gece boyunca etkisini sürdürdü. Yağışla birlikte gökyüzünde peş peşe şimşekler çakarken, gök gürültüsü de kentin dört bir yanında hissedildi.

ÇAMLICA KULESİ'NE YILDIRIM İSABET ETTİ

Yağışın şiddetini artırdığı dakikalarda, Üsküdar'da bulunan kentin simge yapılarından Çamlıca Kulesi'ne yıldırım isabet etti. Kuleye düşen yıldırım, İstanbul semalarını bir anda aydınlattı. O anlara ilişkin çarpıcı görüntüler kameralara saniye saniye yansırken, yıldırımın düşüşü megakentin birçok noktasından da görüldü.