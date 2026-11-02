Osman Oruç (33), çocuğunu görme bahanesiyle gittiği evde tartıştığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı (33) 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından polisi arayarak kendisini ihbar eden zanlı, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Aksaray'da Şefika Yeşildağ (33), evine gelen eski eşi Osman Oruç'un (33) bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın ardından kendilerini arayan Oruç'u gözaltına aldı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuğunu görme bahanesiyle Yeşildağ'ın evine gelen Oruç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada bir çocuk annesi eski eşini 15 bıçak darbesiyle yaraladı.

POLİSİ ARAYIP "GELİN BENİ ALIN" DEDİ Oruç, polisi arayarak eski eşini bıçakladığını söyledi ve "Gelin beni alın" ifadelerini kullandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Yeşildağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, Yeşildağ'ın cenazesini temizlik görevlisi olarak çalıştığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürdü.