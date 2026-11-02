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Muğla Datça açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Muğla Datça açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, Akdeniz'de kaydedilen sarsıntının yerin 9,07 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 19.49'da Akdeniz'de 5,1 (Mw) büyüklüğünde deprem kaydedildi.

DATÇA'YA 253 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 253,19 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Sarsıntının derinliği ise 9,07 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | 2 KASIM 2026 NEREDE DEPREM OLDU?

2026-11-02 20:04:44 40.70567 29.06467 5.89 ML 1.4 Marmara Denizi - [06.84 km] Çınarcık (Yalova)
2026-11-02 19:49:15 34.53233 26.553 9.07 MW 5.1 Akdeniz - [253.19 km] Datça (Muğla)
2026-11-02 19:07:31 39.19183 28.9535 9.06 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-11-02 18:36:19 39.599 25.36183 7.0 ML 2.5 Ege Denizi - [61.95 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-11-02 18:27:29 39.225 27.81983 7.0 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa)
2026-11-02 17:56:42 40.21933 29.41333 7.0 ML 1.3 Kestel (Bursa)
2026-11-02 17:43:12 39.19233 28.29183 8.96 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-02 17:26:30 39.401 32.98483 6.66 ML 1.3 Bala (Ankara)
2026-11-02 16:35:24 38.85583 26.3835 6.98 ML 1.2 Ege Denizi - [21.46 km] Karaburun (İzmir)
2026-11-02 16:25:28 40.77833 31.57917 13.47 ML 1.3 Merkez (Bolu)
2026-11-02 15:57:55 37.84133 36.1975 9.97 ML 2.8 Saimbeyli (Adana)
2026-11-02 15:24:01 36.0795 28.45183 42.62 ML 3.3 Akdeniz - [68.58 km] Marmaris (Muğla)
2026-11-02 14:57:45 39.21333 28.97217 11.16 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-11-02 14:46:07 37.75967 36.20483 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2026-11-02 14:06:27 38.15283 36.69933 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-11-02 12:36:09 37.745 36.13617 8.47 ML 1.5 Sumbas (Osmaniye)
2026-11-02 12:28:47 39.24367 34.13983 6.98 ML 1.0 Merkez (Kırşehir)
2026-11-02 12:02:31 39.24633 28.9455 7.04 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-11-02 11:59:08 33.78283 25.72517 13.64 ML 3.8 Akdeniz
2026-11-02 11:42:15 40.94583 32.75317 6.79 ML 1.8 Eskipazar (Karabük)
2026-11-02 11:20:49 40.15817 32.85233 7.13 ML 1.9 Pursaklar (Ankara)
2026-11-02 10:32:19 39.23 28.963 11.35 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2026-11-02 09:51:20 38.40967 28.5805 7.06 ML 1.2 Alaşehir (Manisa)
2026-11-02 08:52:05 37.7965 36.17117 7.02 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2026-11-02 08:40:53 40.11083 27.71517 7.0 ML 1.5 Gönen (Balıkesir)
2026-11-02 08:31:35 40.096 33.1745 6.96 ML 2.2 Akyurt (Ankara)
2026-11-02 08:11:46 38.309 38.23517 7.02 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2026-11-02 07:22:09 39.233 28.95617 9.15 ML 2.4 Simav (Kütahya)
2026-11-02 07:14:37 35.67933 31.06633 18.14 ML 2.1 Akdeniz - [92.13 km] Kumluca (Antalya)
2026-11-02 07:00:42 36.755 29.5245 5.48 ML 1.5 Seydikemer (Muğla)
2026-11-02 06:47:39 39.235 28.95967 9.54 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2026-11-02 06:10:34 38.0855 38.45783 7.0 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman)
2026-11-02 05:32:14 39.2125 28.05367 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-02 05:25:01 38.43833 39.22683 7.01 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)
2026-11-02 05:12:33 39.175 28.185 6.07 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-02 05:11:18 37.56583 30.908 14.75 ML 1.8 Sütçüler (Isparta)
2026-11-02 04:57:21 39.24267 28.13633 15.6 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-02 04:23:51 40.79483 31.78767 12.57 ML 1.1 Merkez (Bolu)
2026-11-02 04:08:34 39.2135 28.16617 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-02 03:49:47 37.76483 29.68217 7.01 ML 1.0 Çardak (Denizli)
2026-11-02 03:47:46 40.20717 31.75583 7.0 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2026-11-02 03:44:38 40.823 31.6945 12.26 ML 1.5 Merkez (Bolu)
2026-11-02 03:35:09 40.82317 31.68333 12.99 ML 1.4 Merkez (Bolu)
2026-11-02 03:34:49 40.14567 29.98 7.01 ML 0.9 Merkez (Bilecik)
2026-11-02 03:34:02 39.9035 39.41617 7.03 ML 2.1 Kelkit (Gümüşhane)
2026-11-02 02:55:36 37.79167 36.19317 7.0 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2026-11-02 02:49:23 41.20283 42.53217 7.01 ML 1.2 Şavşat (Artvin)
2026-11-02 02:47:37 38.03967 37.1685 7.0 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2026-11-02 01:44:10 38.42967 39.22683 7.01 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)

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