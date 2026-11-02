Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, Akdeniz'de kaydedilen sarsıntının yerin 9,07 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 19.49'da Akdeniz'de 5,1 (Mw) büyüklüğünde deprem kaydedildi.

DATÇA'YA 253 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 253,19 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Sarsıntının derinliği ise 9,07 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | 2 KASIM 2026 NEREDE DEPREM OLDU?