İstanbul'da kuvvetli yağış etkili oluyor! Megakentte vatandaşlar yürümekte bile zorlandı: Adil Tek'ten sel ve su baskını uyarısı

İstanbul'da ise toplam yağış miktarının metrekareye 40 kilograma kadar ulaşabileceğini kaydeden Tek, mevcut miktarın 12-15 kilogram seviyesinde olduğunu bildirdi. Yağışın önceki kuvvetli sağanak kadar etkili görünmediğini belirten Tek, buna rağmen özellikle dere yatakları ve daha önce sel ile su baskını yaşanan bölgelerde riskin sürdüğüne dikkat çekti.

İstanbul'daki sağanağın uzun süreli olmayacağını öngören Adil Tek, yağış sisteminin kuzeye, deniz üzerine doğru hareket ettiğini belirtti. Sabah saatlerinde de yağış alan kentte, gün içerisinde sıcaklıkların 20-22 dereceye kadar yükseldiğini hatırlatan Tek, gün boyunca Ege Bölgesi'nde etkili olan sistemin Muğla, Aydın ve İzmir çevrelerinde metrekareye 40-50 kilogram civarında yağış bıraktığını aktardı.

Marmara Denizi üzerinden İstanbul'a doğru ilerleyen yağış kütlelerinin Anadolu Yakası'nı da etkisi altına almaya başladığını belirten Adil Tek, özellikle Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Tuzla açıkları ile Adalar çevresinde kuvvetli yağış görüldüğünü ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün canlı radar verilerine göre Avrupa Yakası'nda Çekmece, Büyükçekmece ve Başakşehir çevresinde kuvvetli yağış etkili oldu.

İSTANBUL YAĞIŞ REKORUNA KOŞUYOR: 2026 EN YÜKSEK İKİNCİ YIL

İstanbul'da bu yıl kaydedilen yağış miktarlarının dikkat çekici seviyelere ulaştığını belirten Adil Tek, 2026 yılının ekim ayı sonuna kadar ölçülen yağışların, geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında en yüksek ikinci seviyeye çıktığını açıkladı.

Tek'in paylaştığı verilere göre İstanbul'da 2010 yılında aynı döneme kadar metrekareye 1.150 kilogram yağış düşerken, bu yıl söz konusu miktar 960-970 kilogram seviyesine ulaştı. Kasım ayında da yağışların yüksek seyretmesinin beklendiğini belirten Tek, İstanbul'un yıllık ortalama yağış miktarının 600-650 kilogram civarında olduğunu hatırlattı. Buna karşın kentte bu yıl şimdiden yaklaşık 950 kilogram yağış kaydedildiğini vurguladı.

HAVA TAHMİNLERİNDE YÜZDE 70 NE ANLAMA GELİYOR?

Hava tahminlerinin hazırlanmasında kullanılan bilimsel yöntemlere de değinen Adil Tek, günümüzde atmosfer modellerinden yararlanıldığını belirtti. Matematiksel ve fiziksel hesaplamalara dayanan bu sistemlerde farklı başlangıç koşullarıyla çok sayıda senaryonun değerlendirildiğini ifade eden Tek, bu yöntemin "ensemble", yani topluluk modeli olarak adlandırıldığını söyledi.

Ülkemizin de üyesi olduğu Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) tarafından kullanılan sistemde 51 farklı koşum bulunduğunu belirten Tek, bunlardan birinin ana model, diğer 50'sinin ise değiştirilmiş başlangıç koşullarına dayanan senaryolar olduğunu aktardı.

Hava tahminlerinde sıkça karşılaşılan yüzde 70 yağış ihtimalinin anlamını da açıklayan Tek, bu oranın 100 model üzerinden değerlendirildiğinde 70 modelin yağış öngördüğünü, 30 modelin ise yağış beklemediğini gösterdiğini belirtti.

Tek, farklı modellerin ortaya koyduğu sonuçların birlikte değerlendirilmesinin daha sağlıklı tahminler yapılmasına katkı sağladığını ifade ederek bu yaklaşımı "toplumun bilgeliği" kavramıyla açıkladı.