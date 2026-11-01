Sivas'ta mutfakta facia! Çok sayıda ekip sevk edildi 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde mutfak ocağından sızan gazın neden olduğu patlamada evde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.