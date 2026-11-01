Sivas'ta mutfakta facia! Çok sayıda ekip sevk edildi 3 kişi yaralandı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde mutfak ocağından sızan gazın neden olduğu patlamada evde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Suşehri ilçesi Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak'ta bulunan bir binada yaşandı.
İddiaya göre, mutfaktaki ocaktan sızan gaz patlamaya neden oldu.
Olay sırasında evde bulunan M.Ö., Ş.Ö. ve H.D. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.