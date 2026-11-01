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Sivas'ta mutfakta facia! Çok sayıda ekip sevk edildi 3 kişi yaralandı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sivas'ta mutfakta facia! Çok sayıda ekip sevk edildi 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde mutfak ocağından sızan gazın neden olduğu patlamada evde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suşehri ilçesi Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak'ta bulunan bir binada yaşandı.

İddiaya göre, mutfaktaki ocaktan sızan gaz patlamaya neden oldu.

Ocaktan sızan gaz patlamaya neden oldu, 3 kişi yaralandı | Fotoğraf: İHAOcaktan sızan gaz patlamaya neden oldu, 3 kişi yaralandı | Fotoğraf: İHA

Olay sırasında evde bulunan M.Ö., Ş.Ö. ve H.D. yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde gaz faciası | Fotoğraf: İHASivas'ın Suşehri ilçesinde gaz faciası | Fotoğraf: İHA

Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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