Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde süt toplama kamyoneti ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Ali Osman Yılmaz, kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. (Foto: AA)

HASTANEYE KALDIRILAN SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Kazada her iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Emine Yılmaz (37) ve Osman Yılmaz (20) yaralandı.

Ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Osman Yılmaz, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan diğer 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.