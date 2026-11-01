Kütahya'da feci kaza! Süt toplama kamyoneti ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde süt toplama kamyoneti ile hafif ticari aracın çarpıştığı feci bir kaza yaşandı. Kazada 65 yaşındaki sürücü Ali Osman Yılmaz hayatını kaybederken, 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde süt toplama kamyoneti ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi.
SÜT TOPLAMA KAMYONETİ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI
Kaza, Altıntaş-Pınarcık yolunda meydana geldi. Ü.Ç. yönetimindeki 43 RA 208 plakalı süt toplama kamyoneti, Ali Osman Yılmaz'ın (65) kullandığı 43 ACB 898 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILAN SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Kazada her iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Emine Yılmaz (37) ve Osman Yılmaz (20) yaralandı.
Ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Osman Yılmaz, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan diğer 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.