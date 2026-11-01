Eyüpsultan'da akılalmaz olay! Kendi atölyesini ateşe verdi: “Ne bulduysa polislere fırlattı”

İstanbul Eyüpsultan'da sahibi olduğu iplik atölyesini ateşe veren 35 yaşındaki Mehmet S., olay yerine gelen polis ekiplerine tahta ve iplik bobinleri fırlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gözaltına alınan iş yeri sahibine çevredeki bir kişi saldırmaya çalıştı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir iplik atölyesinde çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Atölyesini ateşe verdiği belirtilen 35 yaşındaki iş yeri sahibi Mehmet S., olay yerine gelen polis ekiplerine iplik bobinleri ve tahtalar fırlattı.

Eyüpsultan'da sahibi olduğu iplik atölyesini ateşe veren kişi, olay yerine gelen polis ekiplerine tahta ve iplik bobinleri fırlattı. (Foto: DHA) SAHİBİ OLDUĞU ATÖLYEYİ ATEŞE VERDİ Olay, saat 18.00 sıralarında Defterdar Mahallesi Çaycılar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet S., sahibi olduğu iplik atölyesini ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. POLİS EKİPLERİNE İPLİK BOBİNİ VE TAHTA FIRLATTI Yangın sırasında atölyede bulunan Mehmet S., aşağıdaki polis ekiplerine iplik bobinleri ve tahtalar fırlatmaya başladı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de şüpheliye su sıkarak müdahale etti. Polisin ikna çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan Mehmet S. gözaltına alındı.