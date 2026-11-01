Avcılar'da veli bekçiyi darbetmişti! Bekçinin ateş açtığı anlar kamerada

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir ilkokulun önünde veliler arasında çıkan trafik tartışmasına müdahale eden çarşı ve mahalle bekçisi, kendisini yumruklayan veliyi tabancayla bacağından vurdu. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayın ardından adliyeye sevk edilen bekçi G.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralanan veli M.S. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Ambarlı Mahallesi'nde 30 Ekim'de bir ilkokulun önünde veliler arasında trafik nedeniyle çıkan tartışmaya müdahale eden bekçi G.Ö'nün, kendisini darbeden veli M.S'yi silahla vurma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, M.S'nin yanında bulunan öğrenciyi aracıyla ilkokulun önüne bıraktığı ve bir süre aracını hareket ettirmediği, bu nedenle bölgede trafik yoğunluğu oluştuğu, diğer sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği yer alıyor.

Görüntüde, bölgeye gelen çarşı mahalle bekçisi G.Ö. ile M.S. arasında tartışma yaşandığı, velinin bir süre sonra aracını ileriye park ederek geri döndüğü görülüyor.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bekçinin M.S'ye biber gazıyla müdahale ettiği, M.S'nin yumrukla karşılık verdiğinin görüldüğü kayıtlarda, bekçinin tabancasını çıkararak veliyi ayağından vurması ve yaralanan kişinin okulun duvarına oturması yansıyor.

Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen bekçi G.Ö. tutuklanmış, veli M.S. hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.