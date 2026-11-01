Tarladan sofraya uzanan dev patates! Böylesini ilk kez gördüler: Birkaç kişiye birden yetiyor

Ahlat'ta yetiştirilen patatesler, herhangi bir özel yöntem kullanılmadan üretildi. (Foto: İHA)

ÜRETİCİSİ ARTIK ALIŞTI

Uzun yıllardır Ahlat'ta patates yetiştiren üretici Fatih Ak, zaman zaman benzer büyüklükte ürünlerle karşılaştıklarını belirtti.

Ak, "Ahlat ilçemiz önemli patates üretim merkezlerinden biridir. Biz de uzun yıllardır burada patates üretimi yapıyoruz. Tohumluk, yemeklik, kızartmalık ve cipslik dediğimiz farklı çeşitlerde üretim gerçekleştiriyoruz. Şu anda hasat dönemindeyiz. Ürettiğimiz patateslerin arasında zaman zaman böyle büyük, devasa ürünler çıkabiliyor. Özellikle patates satın almaya gelen vatandaşlar bu büyüklükteki patatesleri görünce şaşırıyor. Biz artık alıştık, üretimimiz sırasında benzer büyüklükte patateslerle karşılaşabiliyoruz. Vatandaşların ilgisini görmek ve yetiştirdiğimiz ürünlerin bu şekilde dikkat çekmesi bizi de mutlu ediyor" dedi.

HAYATINDA İLK KEZ GÖRDÜ

Patates satın almak için geldiği sırada dev ürünlerle karşılaşan Veysel Tüzün, hayatında ilk kez bu büyüklükte bir patates gördüğünü belirtti. Tüzün, ürünlerin alışık olduğu patateslerden çok daha büyük olduğunu söyledi.