-°C
CANLI YAYIN

Tarladan sofraya uzanan dev patates! Böylesini ilk kez gördüler: Birkaç kişiye birden yetiyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Tarladan sofraya uzanan dev patates! Böylesini ilk kez gördüler: Birkaç kişiye birden yetiyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde hasat edilen patatesler büyüklükleriyle görenleri şaşkına çevirdi. Üretici Fatih Ak'ın tarlasında yetişen ve ağırlıkları 3 kilograma yaklaşan dev patatesler, alışverişe gelen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Bitlis'in Ahlat ilçesinde hasat edilen dev patatesler görenleri hayrete düşürdü. Herhangi bir özel yöntem kullanılmadan yetiştirilen patateslerden bazıları 2 kilogramı aşarken, en büyükleri 3 kilograma yaklaştı. Sıra dışı büyüklükteki ürünler, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yetiştirilen dev patateslerin ağırlığı 3 kilograma yaklaştı. (Foto: İHA)Bitlis'in Ahlat ilçesinde yetiştirilen dev patateslerin ağırlığı 3 kilograma yaklaştı. (Foto: İHA)

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI!

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım merkezlerinden Ahlat, verimli toprakları ve geniş tarım arazileriyle patates üretiminde öne çıkıyor. İlçede yetiştirilen yemeklik ve tohumluk patatesler, Türkiye'nin farklı bölgelerinin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

Ahlat'ta üretim yapan Fatih Ak'ın hasat ettiği patatesler arasında ise büyüklükleriyle dikkat çeken ürünler yer alıyor.

ÜSTELİK ÖZEL BİR YÖNTEM KULLANILMADI

Normal yemeklik patates üretimi gerçekleştiren Fatih Ak, dev patateslerin yetişmesi için herhangi bir özel çalışma yapmadı. Buna rağmen hasat edilen bazı patateslerin ağırlığı 2 kilogramı aşarken en büyükleri 3 kilograma yaklaştı.

Dev patatesleri gören vatandaşlar, ürünleri cep telefonlarıyla görüntüledi. (Foto: İHA)Dev patatesleri gören vatandaşlar, ürünleri cep telefonlarıyla görüntüledi. (Foto: İHA)

TEK PATATESLE BİRKAÇ KİŞİLİK YEMEK!

Alışılmış boyutların çok üzerinde olan patateslerden bazılarının tek başına birkaç kişilik yemek hazırlamaya yetecek büyüklükte olması dikkat çekti.

VATANDAŞLAR TELEFONLARINA SARILDI

Patates satın almak için üreticinin yanına gelen vatandaşlar, dev ürünleri görünce şaşkınlık yaşadı. Patatesleri yakından inceleyen vatandaşlar, sıra dışı büyüklükteki ürünleri cep telefonlarıyla görüntüledi.

Ahlat'ta yetiştirilen patatesler, herhangi bir özel yöntem kullanılmadan üretildi. (Foto: İHA)Ahlat'ta yetiştirilen patatesler, herhangi bir özel yöntem kullanılmadan üretildi. (Foto: İHA)

ÜRETİCİSİ ARTIK ALIŞTI

Uzun yıllardır Ahlat'ta patates yetiştiren üretici Fatih Ak, zaman zaman benzer büyüklükte ürünlerle karşılaştıklarını belirtti.

Ak, "Ahlat ilçemiz önemli patates üretim merkezlerinden biridir. Biz de uzun yıllardır burada patates üretimi yapıyoruz. Tohumluk, yemeklik, kızartmalık ve cipslik dediğimiz farklı çeşitlerde üretim gerçekleştiriyoruz. Şu anda hasat dönemindeyiz. Ürettiğimiz patateslerin arasında zaman zaman böyle büyük, devasa ürünler çıkabiliyor. Özellikle patates satın almaya gelen vatandaşlar bu büyüklükteki patatesleri görünce şaşırıyor. Biz artık alıştık, üretimimiz sırasında benzer büyüklükte patateslerle karşılaşabiliyoruz. Vatandaşların ilgisini görmek ve yetiştirdiğimiz ürünlerin bu şekilde dikkat çekmesi bizi de mutlu ediyor" dedi.

HAYATINDA İLK KEZ GÖRDÜ

Patates satın almak için geldiği sırada dev ürünlerle karşılaşan Veysel Tüzün, hayatında ilk kez bu büyüklükte bir patates gördüğünü belirtti. Tüzün, ürünlerin alışık olduğu patateslerden çok daha büyük olduğunu söyledi.

Sıra dışı büyüklükteki patatesler, alışverişe gelen vatandaşların ilgi odağı oldu. (Foto: İHA)Sıra dışı büyüklükteki patatesler, alışverişe gelen vatandaşların ilgi odağı oldu. (Foto: İHA)

VERİMLİLİKTE TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı Patates Ürün Raporu'na göre Bitlis, 2024 yılında 310 bin 937 ton patates üretimiyle Türkiye'de 9'uncu sırada yer aldı.

Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde 50 bin dekardan fazla alanda patates üretimi gerçekleştirilirken 2025 yılı için 250 bin ton rekolte bekleniyordu.

Bitlis, 2025 yılı patates verimlilik sıralamasında dekara 4 bin 361 kilogramlık verimle ilk sırada gösterildi. Bölgedeki patates üretimi ekonomiye katkı sağlarken binlerce mevsimlik tarım işçisine de istihdam oluşturuyor.

DÜNYA REKORU KAÇ KİLO?

Türkiye'de daha önce de benzer büyüklükte patatesler yetiştirildi. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 2024 yılında yaklaşık 3 kilogram ağırlığında patates yetiştirildiği basına yansıdı.

Guinness Dünya Rekorları bilgisine göre dünyanın en ağır patatesi, 2011 yılında İngiltere'de yetiştirilen 4 kilo 980 gramlık ürün olarak kayıtlara geçti.

Ahlat'ta yetiştirilen ve 3 kilograma yaklaşan patatesler ise bölgenin tarımsal üretim potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Önceki Haber
Antalya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Antalya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Türk vatandaşlarına yurt dışı seyahatinde yeni kolaylık: Vizesiz gidilebilen ülkeler belli oldu
Sonraki Haber
Türk vatandaşlarına yurt dışı seyahatinde yeni kolaylık: Vizesiz gidilebilen ülkeler belli oldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın