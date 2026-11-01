Tarladan sofraya uzanan dev patates! Böylesini ilk kez gördüler: Birkaç kişiye birden yetiyor
Bitlis'in Ahlat ilçesinde hasat edilen patatesler büyüklükleriyle görenleri şaşkına çevirdi. Üretici Fatih Ak'ın tarlasında yetişen ve ağırlıkları 3 kilograma yaklaşan dev patatesler, alışverişe gelen vatandaşların ilgi odağı oldu.
Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Bitlis'in Ahlat ilçesinde hasat edilen dev patatesler görenleri hayrete düşürdü. Herhangi bir özel yöntem kullanılmadan yetiştirilen patateslerden bazıları 2 kilogramı aşarken, en büyükleri 3 kilograma yaklaştı. Sıra dışı büyüklükteki ürünler, vatandaşların ilgi odağı oldu.
GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI!
Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım merkezlerinden Ahlat, verimli toprakları ve geniş tarım arazileriyle patates üretiminde öne çıkıyor. İlçede yetiştirilen yemeklik ve tohumluk patatesler, Türkiye'nin farklı bölgelerinin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.
Ahlat'ta üretim yapan Fatih Ak'ın hasat ettiği patatesler arasında ise büyüklükleriyle dikkat çeken ürünler yer alıyor.
ÜSTELİK ÖZEL BİR YÖNTEM KULLANILMADI
Normal yemeklik patates üretimi gerçekleştiren Fatih Ak, dev patateslerin yetişmesi için herhangi bir özel çalışma yapmadı. Buna rağmen hasat edilen bazı patateslerin ağırlığı 2 kilogramı aşarken en büyükleri 3 kilograma yaklaştı.
TEK PATATESLE BİRKAÇ KİŞİLİK YEMEK!
Alışılmış boyutların çok üzerinde olan patateslerden bazılarının tek başına birkaç kişilik yemek hazırlamaya yetecek büyüklükte olması dikkat çekti.
VATANDAŞLAR TELEFONLARINA SARILDI
Patates satın almak için üreticinin yanına gelen vatandaşlar, dev ürünleri görünce şaşkınlık yaşadı. Patatesleri yakından inceleyen vatandaşlar, sıra dışı büyüklükteki ürünleri cep telefonlarıyla görüntüledi.