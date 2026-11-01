Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan otomobil ters dönerken, araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Macar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa istikametinden Anamur yönüne seyir halinde olan Yener Y. yönetimindeki 07 AZS 03 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Onur S. idaresindeki 07 NU 232 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü.

Kazada otomobil sürücüsü Onur S. ile araçta yolcu olarak bulunan Yunus K. ve Erdem S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.