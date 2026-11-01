Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerinde vize kolaylığı sağlayan ülkeler listesi güncellendi. Umman ve Sri Lanka, vize muafiyeti ve kolaylaştırılmış giriş uygulamalarıyla öne çıktı. Peki, hangi ülkelere vizesiz gidilebiliyor, hangilerinde kapıda vize veya elektronik onay gerekiyor? İşte ülke ülke güncel seyahat seçenekleri...

Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerinde karşılaştığı vize uygulamalarına ilişkin liste güncellendi. Son gelişmelerde Umman ve Sri Lanka öne çıkarken Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki farklı ülkelerin sunduğu giriş kolaylıkları da yeniden gündeme geldi. Seyahat planı yapan vatandaşlar için doğrudan vize muafiyeti, kapıda vize ve elektronik seyahat onayı gibi uygulamalar önem taşıyor. Ancak bu sistemler birbirinden farklı koşullar içeriyor.

Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti ve kolaylaştırılmış seyahat uygulamaları gündemde. UMMAN VE SRİ LANKA LİSTEDE ÖNE ÇIKTI Türk vatandaşlarına yönelik seyahat kolaylıklarının ele alındığı güncel listede Umman ve Sri Lanka dikkat çekti. Umman, Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti uygulamasıyla öne çıkarken Sri Lanka için kapıda vize veya elektronik seyahat onayı seçenekleri belirtiliyor. Bu nedenle iki ülkenin giriş koşullarının aynı olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor. ASYA'DA VİZE VE SEYAHAT KOLAYLIKLARI Asya ülkelerinde Türk vatandaşlarına farklı seyahat kolaylıkları sunuluyor. Tayland: Belirlenen süre sınırları kapsamında vizesiz giriş imkanı bulunuyor. Endonezya: Kapıda vize veya elektronik vize seçenekleri uygulanıyor. Malezya: Türk vatandaşlarına doğrudan vize muafiyeti tanınıyor. Sri Lanka: Kapıda vize veya elektronik seyahat onayı seçenekleri bulunuyor.

Umman ve Sri Lanka, güncel seyahat listesinde öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. HİNT OKYANUSU'NDA VİZE UYGULAMALARI Tatil rotaları arasında yer alan Hint Okyanusu ülkelerinde de farklı giriş koşulları geçerli. Maldivler: Havalimanında kapıda vize uygulaması bulunuyor. Mauritius: Türk vatandaşlarına doğrudan vize muafiyeti sağlanıyor. Seyşeller: Seyahat izni prosedürü uygulanıyor. LATİN AMERİKA'DA VİZESİZ SEYAHAT SEÇENEKLERİ Latin Amerika'daki bazı ülkeler de Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sunuyor. Brezilya: Doğrudan vizesiz giriş imkanı bulunuyor. Kolombiya: Türk vatandaşları vize muafiyetinden yararlanabiliyor. Meksika: Geçerli ABD vizesi veya elektronik onay gibi belirli koşullara bağlı giriş seçenekleri bulunuyor.