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Türk vatandaşlarına yurt dışı seyahatinde yeni kolaylık: Vizesiz gidilebilen ülkeler belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk vatandaşlarına yurt dışı seyahatinde yeni kolaylık: Vizesiz gidilebilen ülkeler belli oldu

Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerinde vize kolaylığı sağlayan ülkeler listesi güncellendi. Umman ve Sri Lanka, vize muafiyeti ve kolaylaştırılmış giriş uygulamalarıyla öne çıktı. Peki, hangi ülkelere vizesiz gidilebiliyor, hangilerinde kapıda vize veya elektronik onay gerekiyor? İşte ülke ülke güncel seyahat seçenekleri...

Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerinde karşılaştığı vize uygulamalarına ilişkin liste güncellendi. Son gelişmelerde Umman ve Sri Lanka öne çıkarken Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki farklı ülkelerin sunduğu giriş kolaylıkları da yeniden gündeme geldi.

Seyahat planı yapan vatandaşlar için doğrudan vize muafiyeti, kapıda vize ve elektronik seyahat onayı gibi uygulamalar önem taşıyor. Ancak bu sistemler birbirinden farklı koşullar içeriyor.

Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti ve kolaylaştırılmış seyahat uygulamaları gündemde.Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti ve kolaylaştırılmış seyahat uygulamaları gündemde.

UMMAN VE SRİ LANKA LİSTEDE ÖNE ÇIKTI

Türk vatandaşlarına yönelik seyahat kolaylıklarının ele alındığı güncel listede Umman ve Sri Lanka dikkat çekti.

Umman, Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti uygulamasıyla öne çıkarken Sri Lanka için kapıda vize veya elektronik seyahat onayı seçenekleri belirtiliyor.

Bu nedenle iki ülkenin giriş koşullarının aynı olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.

ASYA'DA VİZE VE SEYAHAT KOLAYLIKLARI

Asya ülkelerinde Türk vatandaşlarına farklı seyahat kolaylıkları sunuluyor.

Tayland: Belirlenen süre sınırları kapsamında vizesiz giriş imkanı bulunuyor.

Endonezya: Kapıda vize veya elektronik vize seçenekleri uygulanıyor.

Malezya: Türk vatandaşlarına doğrudan vize muafiyeti tanınıyor.

Sri Lanka: Kapıda vize veya elektronik seyahat onayı seçenekleri bulunuyor.

Umman ve Sri Lanka, güncel seyahat listesinde öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.Umman ve Sri Lanka, güncel seyahat listesinde öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

HİNT OKYANUSU'NDA VİZE UYGULAMALARI

Tatil rotaları arasında yer alan Hint Okyanusu ülkelerinde de farklı giriş koşulları geçerli.

Maldivler: Havalimanında kapıda vize uygulaması bulunuyor.

Mauritius: Türk vatandaşlarına doğrudan vize muafiyeti sağlanıyor.

Seyşeller: Seyahat izni prosedürü uygulanıyor.

LATİN AMERİKA'DA VİZESİZ SEYAHAT SEÇENEKLERİ

Latin Amerika'daki bazı ülkeler de Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sunuyor.

Brezilya: Doğrudan vizesiz giriş imkanı bulunuyor.

Kolombiya: Türk vatandaşları vize muafiyetinden yararlanabiliyor.

Meksika: Geçerli ABD vizesi veya elektronik onay gibi belirli koşullara bağlı giriş seçenekleri bulunuyor.

Bazı ülkeler doğrudan vizesiz giriş sağlarken bazılarında kapıda vize veya elektronik onay gerekiyor.Bazı ülkeler doğrudan vizesiz giriş sağlarken bazılarında kapıda vize veya elektronik onay gerekiyor.

AFRİKA'DA VİZE UYGULAMALARI

Afrika kıtasında da Türk vatandaşlarına farklı giriş imkanları sunuluyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti: Doğrudan vize muafiyeti uygulanıyor.

Zambiya: Kapıda vize alma imkanı bulunuyor.

Fas: Türk vatandaşlarına doğrudan vizesiz giriş hakkı tanınıyor.

SEYAHAT ÖNCESİ GİRİŞ ŞARTLARINA DİKKAT

Vizesiz seyahat, kapıda vize ve elektronik vize uygulamaları aynı anlama gelmiyor. Bazı ülkelerde önceden başvuru yapılması veya elektronik seyahat izni alınması gerekebiliyor.

Ayrıca pasaport türü, seyahat amacı ve kalış süresi gibi unsurlar giriş koşullarını değiştirebiliyor. Bu nedenle yurt dışına çıkmadan önce gidilecek ülkenin güncel giriş şartlarının resmi makamlardan kontrol edilmesi önem taşıyor.

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