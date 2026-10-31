Bursa'da feci kaza! Bariyerlerden atlamak isterken canından oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde refüjdeki bariyerlerin üstünden atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen Şuayip Şen (63) otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu ilçe girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük yönüne giden Bahadır M. (26) yönetimindeki 33 BAM 50 plakalı otomobil, refüjdeki bariyerden atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen Şuayip Şen'e çarptı. Şen, çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulup yola düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şuayip Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şen'in cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazanın ardından şoka giren otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.