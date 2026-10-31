İstanbul Bayrampaşa’da, 5 katlı iş merkezinin üst katındaki düğün salonunun çatısında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiyenin üç farklı noktadan müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında çatıda hasar meydana geldi.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir düğün salonunun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi'ndeki 5 katlı iş merkezinin üst katında bulunan düğün salonunda çıktı.

RÜZGARLA BÜYÜYEN ALEVLER ÇATIYI SARDI

Edinilen bilgiye göre, düğün salonunun çatısında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler çatı katının tamamını sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ÜÇ FARKLI NOKTADAN MÜDAHALE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri, yangına üç farklı noktadan müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler, söndürme çalışmalarının ardından iş merkezinin tüm katlarını dolaşarak içeride mahsur kalan kişi olup olmadığını kontrol etti.

CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, iş merkezinin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.