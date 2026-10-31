Edirne’de Bulgar turistleri taşıyan tur otobüsü ile nar yüklü tır, Kartaltepe Mensucat Kavşağı'nda çarpıştı. Feci kazada otobüste bulunan 10 yolcu yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

dirne'de yabancı turistleri taşıyan tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

M.D. idaresindeki P 3690 MB plakalı Bulgaristanlı turistleri taşıyan tur otobüsü, Kartaltepe Mensucat Kavşağı'nda E.Ö. yönetimindeki 33 FL 738 plakalı nar yüklü tırla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

Edirne'de Bulgar turistleri taşıyan tur otobüsü ile nar yüklü tır, Kartaltepe Mensucat Kavşağı'nda çarpıştı. Feci kazada otobüste bulunan 10 yolcu yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

dirne'de yabancı turistleri taşıyan tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

M.D. idaresindeki P 3690 MB plakalı Bulgaristanlı turistleri taşıyan tur otobüsü, Kartaltepe Mensucat Kavşağı'nda E.Ö. yönetimindeki 33 FL 738 plakalı nar yüklü tırla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.