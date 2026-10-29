Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde önümüzdeki 5 gün boyunca beklenen hava koşullarına ilişkin tahmin haritalarını paylaştı.

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

30 Ekim Cuma ile 3 Kasım Salı tarihlerini kapsayan değerlendirmelere göre yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışlı havanın özellikle batı, kuzey ve güney kesimlerde etkili olması beklenirken, iç ve doğu bölgelerde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Tahmin haritalarında yağışların etkili olacağı alanların günlere göre değişiklik göstereceği görülüyor. Hafta sonu bazı bölgelerde yağışlı hava devam ederken, yeni haftayla birlikte bulutlu havanın geniş bir alanda etkili olması bekleniyor. Salı günü ise sağanak yağışların yeniden birçok bölgede görülmesi öngörülüyor.