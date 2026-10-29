İstanbul ve Akdeniz için kritik uyarı! Sağanak ve soğuk geri dönüyor: İşte gün gün hava durumu
Yurt genelinde etkili olan sonbahar yağışları ve hava sıcaklıklarındaki ani düşüş vatandaşları tedirgin ederken, Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu. İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmezken, yeni haftada termometrelerin gece 5 dereceye kadar gerileyeceği ve kuvvetli yağışların geri döneceği bildirildi. Uzman isim ayrıca Akdeniz Bölgesi için sel, su baskını ve hortum tehlikesine dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde önümüzdeki 5 gün boyunca beklenen hava koşullarına ilişkin tahmin haritalarını paylaştı.
SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
30 Ekim Cuma ile 3 Kasım Salı tarihlerini kapsayan değerlendirmelere göre yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışlı havanın özellikle batı, kuzey ve güney kesimlerde etkili olması beklenirken, iç ve doğu bölgelerde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Tahmin haritalarında yağışların etkili olacağı alanların günlere göre değişiklik göstereceği görülüyor. Hafta sonu bazı bölgelerde yağışlı hava devam ederken, yeni haftayla birlikte bulutlu havanın geniş bir alanda etkili olması bekleniyor. Salı günü ise sağanak yağışların yeniden birçok bölgede görülmesi öngörülüyor.
"YARIN SABAH SAATLERİNE KADAR YAĞIŞ SÜRECEK"
İstanbul'daki anlık tabloyu aktaran Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Şu saatler itibarıyla İstanbul'da biraz yağış kesilmiş vaziyette. Ara ara çisenti şeklinde, çok kuvvetli olmayan yağış var. Kuzey Poyraz'dan esen rüzgar zaman zaman etkisini gösteriyor. Sıcaklıklar 15 ile 19 derece arasında. Yağış, önceki günlerdeki etkisini artık kaybetti. Bugün gün içerisinde, akşam saatlerinde yine yağışlar var. Yarın sabah saatlerine kadar yağışın devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ara ara geçişler şeklinde, öyle sel, su baskını yapacak büyüklüklerde değil bu yağışlar" ifadelerini kullandı.
HAFTA SONU PLAN YAPANLARA MÜJDE
Hafta sonu hava durumuna da değinen Adil Tek, "Yarın yine çok bulutlu ve kapalı bir hava var ama yarın için de kuvvetli yağış yok. Yarın sıcaklık biraz daha düşüyor, 16 ile 12 derece arasında olurken; hafta sonunda İstanbul'da yağış beklemiyoruz, cumartesi ve pazar özellikle. Çok bulutlu ve kapalı bir hava var, cumartesi ve pazar günü parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklıklar hala düşük değerlerde" sözleriyle aktardı.
AKDENİZ İÇİN KIRMIZI ALARM: SEL VE HORTUM RİSKİ ÇOK YÜKSEK!
Türkiye'nin güney kesimleri için çok kritik bir uyarıda bulunan Adil Tek, "Şu anda Akdeniz'e dikkat çekmek istiyoruz. Akdeniz'de özellikle Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde yoğun bir yağış var ve ilerleyen saatlerde bu yağış etkisini gittikçe daha da artıracak. Akşam ve gece saatleri Akdeniz'in doğusunda riskler çok yüksek. Sel, su baskını, hortum riskleri beraberinde gözüküyor. Bu sistem ilerleyen saatlerde, yarın sabah saatlerine doğru etkisini tamamen kaybetmiş olacak" dedi.
YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR ÇAKILACAK: GECE 5 DERECEYE DÜŞÜYOR
Önümüzdeki hafta yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının yurda giriş yapacağını belirten Adil Tek, "Pazartesi akşam saatlerinden itibaren tekrar yeni gelen bir yağışlı hava var ki Orta Akdeniz üzerinden gelecek bu yağışlı hava. Önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul geneli o kuvvetli yağışları almaya devam edecek. Önümüzdeki hafta hem yağışlar var hem de sıcaklıklardaki çok yüksek düşüşleri göreceğiz. En yüksek gündüz sıcaklıkları 12-13 derecelerde, gece sıcaklıkları 5-6 derecelere kadar iniyor. İstanbul soğuk bir haftanın etkisinde kalacak gözüküyor" uyarısında bulundu.