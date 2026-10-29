Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkisini gösteren kuvvetli yağışlar, günlük yaşamı aksattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kalırken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Çok sayıda ev ve iş yerini su basması üzerine ekipler tahliye çalışması başlattı.

Evini su basan bir vatandaş yaşadığı mağduriyeti, "Sabaha karşı çok şiddetli bir yağmur yağdı. Yağmur suları evlerimize girdi ve bütün eşyalarımız sular altında kaldı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Büyük mağduriyet yaşıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" sözleriyle anlattı.

Yağıştan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alan Akdeniz Mahallesi'nde vatandaşlar, evlerine ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı mahalle sakinleri eşyalarını dışarı çıkardı.

ANTALYA DEMRE'DE SEL TARIM ALANLARINI VURDU

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu. Sel sularının taşıdığı molozlarla dolan yollarda ulaşımda aksamalar yaşanırken yerleşim yerleri ve tarım alanları da zarar gördü.

Bölgede yaşanan olumsuzluklara Devlet Su İşleri (DSİ), Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ve Demre Belediyesi ekipleri müdahale etti.