Mersin, Antalya ve Çanakkale'de sağanak etkisi! Evleri su bastı, yollar göle döndü
Mersin, Antalya ve Çanakkale'de etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Mersin'in Erdemli ilçesinde ev ve iş yerlerini su basarken, Antalya'nın Demre ilçesinde sel suları tarım alanlarına ve yerleşim yerlerine zarar verdi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde ise cadde ve sokaklar göle döndü. Su birikintilerinde araçlar mahsur kalırken ekipler bölgelerde tahliye ve müdahale çalışmalarını başlattı.
Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkisini gösteren kuvvetli yağışlar, günlük yaşamı aksattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı, ulaşımda aksamalar meydana geldi.
MERSİN'DE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kalırken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Çok sayıda ev ve iş yerini su basması üzerine ekipler tahliye çalışması başlattı.
Yağıştan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alan Akdeniz Mahallesi'nde vatandaşlar, evlerine ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı mahalle sakinleri eşyalarını dışarı çıkardı.
Evini su basan bir vatandaş yaşadığı mağduriyeti, "Sabaha karşı çok şiddetli bir yağmur yağdı. Yağmur suları evlerimize girdi ve bütün eşyalarımız sular altında kaldı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Büyük mağduriyet yaşıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" sözleriyle anlattı.
ANTALYA DEMRE'DE SEL TARIM ALANLARINI VURDU
Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu. Sel sularının taşıdığı molozlarla dolan yollarda ulaşımda aksamalar yaşanırken yerleşim yerleri ve tarım alanları da zarar gördü.
Bölgede yaşanan olumsuzluklara Devlet Su İşleri (DSİ), Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ve Demre Belediyesi ekipleri müdahale etti.
Demre Kaymakamı Emin Bağlı, DSİ 13'üncü Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay ve Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, sahadaki çalışmaları takip etti.
İlçede yaklaşık 15 gün önce de benzer bir olayın yaşandığı ve su taşkınlarının meydana geldiği belirtildi.