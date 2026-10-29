Duman merdivenleri sardı! Mersin’de 80 kişi balkonlardan tahliye
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Mersin’in Mut ilçesinde bir halı ve mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın, binada tahliye paniğine neden oldu. Merdiven boşluğunu kaplayan yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan 20 dairedeki 80 kişi, itfaiye merdiveniyle balkonlardan tahliye edilirken yangına müdahale sürüyor.
Mersin'in Mut ilçesinde dört katlı binanın altındaki halı ve mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Binadaki 20 dairede bulunan 80 kişi, itfaiye ekiplerince balkonlardan tahliye edildi.
Güllük Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki mağazanın depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YOĞUN DUMAN NEDENİYLE DIŞARI ÇIKAMADILAR
Mağazanın bulunduğu binadaki kişiler, merdiven boşluğunu kaplayan yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamadı.
İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla balkonlara ulaşarak 20 dairedeki 80 kişiyi tahliye etti.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
İtfaiye ekiplerinin mağazanın depo kısmındaki yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar devam ediyor.