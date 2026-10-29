Duman merdivenleri sardı! Mersin’de 80 kişi balkonlardan tahliye

Mersin’in Mut ilçesinde bir halı ve mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın, binada tahliye paniğine neden oldu. Merdiven boşluğunu kaplayan yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan 20 dairedeki 80 kişi, itfaiye merdiveniyle balkonlardan tahliye edilirken yangına müdahale sürüyor.