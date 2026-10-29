Kahramanmaraş’ta gözü dönmüş evlat dehşet saçtı! Para vermeyen annesini bıçakla rehin aldı
Kahramanmaraş’ta para tartışması rehine krizine dönüştü. Annesini bıçakla rehin alan ve çatıya çıkarak intihara kalkışan şahıs, 2 saatlik ikna çabasının ardından Özel Harekat polislerince yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesine bağlı Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, anne N.D., kendisinden para isteyen oğlu A.D.'ye olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine anne ile oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kontrolden çıkan A.D., elindeki bıçakla annesini rehin alarak evde korku dolu anlar yaşattı.
YARDIM ÇIĞLIKLARI ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Evden yükselen yardım çığlıklarını duyan komşular, durumu vakit kaybetmeden polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada fırsatını bulan N.D., oğlunun elinden kurtularak can havliyle evden dışarı çıkmayı başardı.
ÇATIDA 2 SAAT SÜREN İKNA ÇABASI
Annesinin kaçmasının ardından binanın çatısına çıkan A.D., "Aşağı atlayacağım." diyerek intihara kalkıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmek için yaklaşık 2 saat boyunca çaba gösterdi. Ancak ikna çalışmalarına olumlu yanıt vermeyen A.D.'nin direnişini sürdürmesi üzerine bölgeye Özel Harekât polisleri sevk edildi.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİ GÖRÜNCE BIÇAĞI AŞAĞI ATTI
Özel Harekât polislerini karşısında gören A.D., elindeki bıçağı aşağı attı. Ekipler tarafından çatıda yakalanan şahıs, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen A.D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yaşadığı korku dolu anların ardından kurtulan anne N.D.'nin ise oğlundan şikâyetçi olduğu öğrenildi.