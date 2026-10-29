Kahramanmaraş’ta gözü dönmüş evlat dehşet saçtı! Para vermeyen annesini bıçakla rehin aldı

Olay, dün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesine bağlı Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, anne N.D., kendisinden para isteyen oğlu A.D.'ye olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine anne ile oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kontrolden çıkan A.D., elindeki bıçakla annesini rehin alarak evde korku dolu anlar yaşattı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Evden yükselen yardım çığlıklarını duyan komşular, durumu vakit kaybetmeden polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada fırsatını bulan N.D., oğlunun elinden kurtularak can havliyle evden dışarı çıkmayı başardı.