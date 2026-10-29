Kanser sonrası ameliyat kabusu! Yanlış silikon ve hasarlı doku iddiasıyla 4 milyon liralık dava
Balıkesir’de yaşayan 44 yaşındaki iki çocuk annesi Aslı Ç., meme kanseri tedavisinin ardından geçirdiği ameliyat sonrası yaşadığı ağrı ve görünüm bozukluğu nedeniyle hukuk mücadelesi başlattı. Bursa’daki özel bir hastanede yapılan ameliyatta silikonların yanlış yerleştirildiğini ve hasarlı dokuların hatalı alındığını öne süren kadın, doktor hakkında şikâyette bulundu. Aslı Ç., ameliyat masrafları için 190 bin liralık, manevi zararları için ise 4 milyon liralık tazminat davası açtı.
Balıkesir'de yaşayan 44 yaşındaki Aslı Ç.'ye Temmuz 2024'te meme kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavisi gören iki çocuk annesi kadın, tedavi süreci devam ederken 21 Ocak 2025'te Bursa'daki özel bir hastanede doktor M.Ç. tarafından ameliyat edildi.
Kanser nedeniyle meme dokuları alınan Aslı Ç.'ye aynı ameliyatta silikon protez de takıldı. Ancak iddiaya göre ameliyatın ardından geçmeyen ağrılar ve göğüs bölgesinde görünüm bozukluğu ortaya çıktı.
"SİLİKONLAR YANLIŞ TAKILDI" İDDİASI
Şikayetleri üzerine yeniden aynı doktora başvuran Aslı Ç.'ye durumun geçici olduğu ve zamanla düzeleceğinin söylendiği öne sürüldü. Daha sonra başka doktorlara da muayene olan kadın, kendisine takılan silikonların yanlış yerleştirildiğinin ve hasarlı dokuların hatalı şekilde alındığının ifade edildiğini iddia etti.
Öte yandan ameliyatın başlangıçta kayıt altına alınmadığı da öne sürüldü. İddiaya göre, Aslı Ç.'nin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına ve CİMER'e yaptığı şikayetlerin ardından ameliyat kaydı oluşturuldu.
4 MİLYON LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
Aslı Ç., avukatı aracılığıyla Tüketici Mahkemesinde ameliyat masraflarına ilişkin 190 bin liralık tazminat davası açtı. Kadın ayrıca yaşadığını belirttiği fiziksel ve psikolojik mağduriyet nedeniyle 4 milyon liralık manevi tazminat talebinde bulundu.