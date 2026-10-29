Kanser nedeniyle meme dokuları alınan Aslı Ç.'ye aynı ameliyatta silikon protez de takıldı. Ancak iddiaya göre ameliyatın ardından geçmeyen ağrılar ve göğüs bölgesinde görünüm bozukluğu ortaya çıktı.

Balıkesir'de yaşayan 44 yaşındaki Aslı Ç.'ye Temmuz 2024'te meme kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavisi gören iki çocuk annesi kadın, tedavi süreci devam ederken 21 Ocak 2025'te Bursa 'daki özel bir hastanede doktor M.Ç. tarafından ameliyat edildi.

(Foto: ahaber.com.tr)

"SİLİKONLAR YANLIŞ TAKILDI" İDDİASI

Şikayetleri üzerine yeniden aynı doktora başvuran Aslı Ç.'ye durumun geçici olduğu ve zamanla düzeleceğinin söylendiği öne sürüldü. Daha sonra başka doktorlara da muayene olan kadın, kendisine takılan silikonların yanlış yerleştirildiğinin ve hasarlı dokuların hatalı şekilde alındığının ifade edildiğini iddia etti.

Öte yandan ameliyatın başlangıçta kayıt altına alınmadığı da öne sürüldü. İddiaya göre, Aslı Ç.'nin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına ve CİMER'e yaptığı şikayetlerin ardından ameliyat kaydı oluşturuldu.