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Ankara'da estetik kabusu: 28 yaşındaki dansçının göğüs ameliyatı hayatını kararttı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki profesyonel dansçı M.Y., göğüs büyütme ameliyatı sonrasında hayatının şokunu yaşadı. Operasyon sonrası göğsünde deri yırtılması, doku kaybı ve kalıcı his kaybı oluşan genç kadın, düzeltme ameliyatında da aynı kabusu yaşayınca savcılığa başvurdu.

Ankara'da estetik kabusu: 28 yaşındaki dansçının göğüs ameliyatı hayatını kararttı 1

Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki profesyonel dansçı M.Y. göğüs büyütme ameliyatı olmak için Op. Dr. O.T. ile anlaştı. Özel bir hastanede 2022 yılında ilk operasyonu büyütme mammoplastisi olan genç kadının hayatı cehenneme döndü.

Ankara'da estetik kabusu: 28 yaşındaki dansçının göğüs ameliyatı hayatını kararttı 2

İddiaya göre; ameliyatın ardından M.Y'nin göğsünün alt bölgesinde, deri yırtılması ve buna bağlı doku kaybı neticesinde oluşan kalıcı his kaybı ile sabit yara izi meydana geldi.

Ankara'da estetik kabusu: 28 yaşındaki dansçının göğüs ameliyatı hayatını kararttı 3

2. AMELİYATTA DOKU KAYBI YAŞADI

İlk ameliyatının ardından M.Y. oluşan sorunların giderilmesi amacıyla yeniden O.T. tarafından göğüs düzeltme ameliyatına alındı.

Ankara'da estetik kabusu: 28 yaşındaki dansçının göğüs ameliyatı hayatını kararttı 4

Bu kez de ameliyat sonrası dikiş bölgelerinde deri kopmaları, doku kayıpları ve ciddi enfeksiyon riski taşıdığını öne süren M.Y, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da estetik kabusu: 28 yaşındaki dansçının göğüs ameliyatı hayatını kararttı 5

HATALI İŞLEM UYGULANDI İDDİASI

Sabah'ın haberine göre Suç duyurusu dilekçesinde yaşanan komplikasyonlar anlatılırken profesyonel dansçı M.Y.'nin göğüs bölgesinde meydana gelen ağır tıbbi olumsuzlukların, hareket kabiliyetini kısıtladığı ve estetik görünümü bozduğu, bu durum nedeniyle aylarca çalışamadığı, mesleğini icra edemediği aktarıldı.

Ankara'da estetik kabusu: 28 yaşındaki dansçının göğüs ameliyatı hayatını kararttı 6

Dilekçede doktor O.T.'nin gerekli dikkat ve özeni göstermediği, M.Y.'nin deri yapısını ve tıbbi durumunu gözetmeden hatalı işlemler uyguladığı kaydedildi.

Ankara'da estetik kabusu: 28 yaşındaki dansçının göğüs ameliyatı hayatını kararttı 7

'HASTA BİLGİLENDİRİLMEDİ'

O.T'nin, M.Y'nin yaşadıklarını 'komplikasyon' olarak nitelendirse dahi sorumluluğunun bulunduğu ifade edilen dilekçede, doktorun M.Y.'yi ağır sonuçlar (deri kopması, iş göremezlik) konusunda aydınlatmadığı ve oluşan komplikasyonları yönetemediği belirtildi.

Ankara'da estetik kabusu: 28 yaşındaki dansçının göğüs ameliyatı hayatını kararttı 8

Dilekçede doktor O.T.'nin 'Taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatılmasını ve bilirkişi incelemesi talebinde bulundu.

Ankara'da estetik kabusu: 28 yaşındaki dansçının göğüs ameliyatı hayatını kararttı 9

SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kuruluna sorumlu tutulan şahıslar hakkında soruşturma izni verilmesi talebinde bulundu.

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