Ankara'da estetik kabusu: 28 yaşındaki dansçının göğüs ameliyatı hayatını kararttı

Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki profesyonel dansçı M.Y., göğüs büyütme ameliyatı sonrasında hayatının şokunu yaşadı. Operasyon sonrası göğsünde deri yırtılması, doku kaybı ve kalıcı his kaybı oluşan genç kadın, düzeltme ameliyatında da aynı kabusu yaşayınca savcılığa başvurdu.

Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki profesyonel dansçı M.Y. göğüs büyütme ameliyatı olmak için Op. Dr. O.T. ile anlaştı. Özel bir hastanede 2022 yılında ilk operasyonu büyütme mammoplastisi olan genç kadının hayatı cehenneme döndü.

İddiaya göre; ameliyatın ardından M.Y'nin göğsünün alt bölgesinde, deri yırtılması ve buna bağlı doku kaybı neticesinde oluşan kalıcı his kaybı ile sabit yara izi meydana geldi.

2. AMELİYATTA DOKU KAYBI YAŞADI



İlk ameliyatının ardından M.Y. oluşan sorunların giderilmesi amacıyla yeniden O.T. tarafından göğüs düzeltme ameliyatına alındı.

Bu kez de ameliyat sonrası dikiş bölgelerinde deri kopmaları, doku kayıpları ve ciddi enfeksiyon riski taşıdığını öne süren M.Y, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.