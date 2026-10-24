Zeytinburnu’nda estetik operasyonu faciayla sonuçlandı

Zeytinburnu’nda estetik ameliyatı sırasında fenalaşan 46 yaşındaki T.O., doktorların 1 saat 15 dakikalık müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren özel bir hastanede, 46 yaşındaki T.O.'ya BBL ve liposuction ameliyatı yapıldı. Dün gerçekleştirilen operasyon sırasında hastanın bel çevresi, basen üstü ve bacaklarının iç kısımlarından yağ alındı.

Alınan yağların kalça bölgesine nakledildiği sırada durumu kötüleşen hastaya kalp masajı yapıldı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren müdahaleye rağmen T.O. hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.