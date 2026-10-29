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Rojin Kabaiş dosyasında gözler kritik raporlarda! 500 kişiden DNA örneği alındı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Rojin Kabaiş dosyasında gözler kritik raporlarda! 500 kişiden DNA örneği alındı

Van’da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada kritik bir aşamaya gelindi. Yaklaşık 500 kişiden alınan DNA örnekleri, soruşturma dosyasındaki bulgularla karşılaştırılırken özel baz istasyonu ekibinin yürüttüğü teknik çalışmalarda da sona yaklaşıldı.

Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünü aydınlatmak amacıyla yürütülen çok yönlü teknik incelemeler sürüyor.

Kabaiş'in ölümünün tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için görevlendirilen özel baz istasyonu ekibinin çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi. Olayın aydınlatılmasına katkı sağlaması beklenen bilirkişi raporlarının kısa süre içinde tamamlanması öngörülüyor.

ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME! DNA İNCELEMESİ

500 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Soruşturmanın en önemli aşamalarından birini adli tıp ve DNA incelemeleri oluşturuyor. Dosya kapsamında yaklaşık 500 kişiden DNA örneği alındığı öğrenildi. Toplanan örnekler, olay yerinde ve soruşturma dosyasında bulunan materyallerle karşılaştırılmak üzere laboratuvarlarda incelendi.

Rojin KabaişRojin Kabaiş

TÜM SORU İŞARETLERİNİN GİDERİLMESİ HEDEFLENİYOR

Dijital baz istasyonu sinyal trafiğine ilişkin incelemeler ile DNA analizlerinden elde edilecek sonuçların, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soru işaretlerinin giderilmesine ve olayın aydınlatılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Rojin Kabaiş dosyasında gözler kritik raporlarda! 500 kişiden DNA örneği alındı - 1

18 GÜN BOYUNCA ARANMIŞTI

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Günlerce sürdürülen arama çalışmalarının ardından Kabaiş'in cansız bedeni, 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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