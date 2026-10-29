Rojin Kabaiş dosyasında gözler kritik raporlarda! 500 kişiden DNA örneği alındı

Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünü aydınlatmak amacıyla yürütülen çok yönlü teknik incelemeler sürüyor.

Kabaiş'in ölümünün tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için görevlendirilen özel baz istasyonu ekibinin çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi. Olayın aydınlatılmasına katkı sağlaması beklenen bilirkişi raporlarının kısa süre içinde tamamlanması öngörülüyor.

500 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Soruşturmanın en önemli aşamalarından birini adli tıp ve DNA incelemeleri oluşturuyor. Dosya kapsamında yaklaşık 500 kişiden DNA örneği alındığı öğrenildi. Toplanan örnekler, olay yerinde ve soruşturma dosyasında bulunan materyallerle karşılaştırılmak üzere laboratuvarlarda incelendi.