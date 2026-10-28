Sabah erken saatlerde kıyıya vurmuş halde bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üzerinde not bulunan Yakup D.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (Foto: İHA)

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde ise yaşamını yitiren kişinin 67 yaşındaki Yakup D. olduğu anlaşıldı.

ÜZERİNDEN DİKKAT ÇEKEN NOT ÇIKTI

Olay yerindeki incelemeler sırasında Yakup D.'nin üzerinde bantla tutturulmuş halde "Ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı bir not bulunduğu öğrenildi.

Yakup D.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.