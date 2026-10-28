Plajda ceset bulundu! Üzerinden çıkan not dikkat çekti
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde kıyıya vurmuş halde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 67 yaşındaki Yakup D. olduğu belirlenirken, üzerinde bulunan not dikkat çekti. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde kıyıya vurmuş halde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin 67 yaşındaki Yakup D. olduğu tespit edilirken, üzerinde bulunan not dikkat çekti.
VATANDAŞLAR KIYIDA HAREKETSİZ HALDE BULDU
Olay, Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi Orta İstasyon Caddesi üzerindeki Mudanya Beach isimli plajda meydana geldi.
Sabah erken saatlerde kıyıya vurmuş halde bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde ise yaşamını yitiren kişinin 67 yaşındaki Yakup D. olduğu anlaşıldı.
ÜZERİNDEN DİKKAT ÇEKEN NOT ÇIKTI
Olay yerindeki incelemeler sırasında Yakup D.'nin üzerinde bantla tutturulmuş halde "Ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı bir not bulunduğu öğrenildi.
Yakup D.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.