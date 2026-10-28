Beyoğlu'nda 4 katlı metruk bina bir anda çöktü! Ekipler alarma geçti

İstanbul Beyoğlu'nda daha önce tahliye edilen 4 katlı metruk bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilirken enkazda tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması başlatıldı.