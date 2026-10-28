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Beyoğlu'nda 4 katlı metruk bina bir anda çöktü! Ekipler alarma geçti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Beyoğlu'nda 4 katlı metruk bina bir anda çöktü! Ekipler alarma geçti

İstanbul Beyoğlu'nda daha önce tahliye edilen 4 katlı metruk bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilirken enkazda tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta daha önceden boşaltıldığı belirtilen 4 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, enkazda tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışması başlattı.

Beyoğlu'nda 4 katlı metruk bina bir anda çöktü! Ekipler alarma geçti - 1

Arama kurtarma ekipleri, çalışmalar sırasında zaman zaman çevredekilerden sessiz olmalarını isteyerek "Sesimi duyan var mı?", "Arama kurtarma ekipleri burada, sesimi duyuyorsan ses ver." şeklinde seslendi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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