Kan grubu engel olmadı! 24 yaşındaki genç babasından bir parçayla hayata tutundu

Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı Doç. Dr. İlhami Soykan Barlas ve ekibi tarafından gerçekleştirilen nakil öncesinde hastaya üç hafta boyunca bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi uygulandı.

Doç. Dr. Barlas, alıcının 0, vericinin ise A kan grubunda olduğunu belirterek çapraz nakil için uygun eşleşme bulunamadığını söyledi.

Babasının böbreğiyle diyalizden kurtulan Kevın Tot'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. (Foto: DHA)

"BABAMIN BÖBREĞİYLE DİYALİZDEN KURTULDUM"

Naklin ardından kendisini her geçen gün daha iyi hissettiğini belirten Kevın Tot, "En büyük fark, diyalizden kurtulmuş olmak. Artık diğer insanlar gibi normal bir hayat yaşayabileceğim için mutluyum" dedi.

Oğluna böbreğini bağışlayan Tıbor Tot ise "Tek isteğim oğlumun sağlığına kavuşmasıydı" ifadelerini kullandı.

Tedavisi devam eden genç, ileride bilişim alanında çalışmayı ve farklı ülkelere seyahat etmeyi hedefliyor.