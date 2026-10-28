Kan grubu engel olmadı! 24 yaşındaki genç babasından bir parçayla hayata tutundu
Sırbistan'da yaşayan 24 yaşındaki Kevın Tot, kan grubu uyuşmayan 58 yaşındaki babasından alınan böbrekle sağlığına kavuştu. Türkiye'de gerçekleştirilen nakil öncesinde genç hastaya üç hafta boyunca özel tedavi uygulandı. Kanındaki antikor düzeyi düşürülen Tot'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Sırbistan'da yaşayan 24 yaşındaki Kevın Tot, böbrek yetmezliği nedeniyle Türkiye'ye geldi. 58 yaşındaki babası Tıbor Tot'un böbreğini bağışlamak istemesine rağmen kan gruplarının uyuşmaması nakil sürecini zorlaştırdı. İstanbul'da uygulanan özel tedavinin ardından baba ve oğul arasındaki nakil işlemi başarıyla gerçekleştirildi.
ÜÇ HAFTALIK ÖZEL TEDAVİ UYGULANDI
Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı Doç. Dr. İlhami Soykan Barlas ve ekibi tarafından gerçekleştirilen nakil öncesinde hastaya üç hafta boyunca bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi uygulandı.
İmmünoadsorbsiyon yöntemiyle kanındaki antikor düzeyi güvenli seviyeye düşürülen gence yaşındaki babasının böbreği nakledildi.
"KAN GRUBU UYUMSUZLUĞUNU AŞTIK"
Doç. Dr. Barlas, alıcının 0, vericinin ise A kan grubunda olduğunu belirterek çapraz nakil için uygun eşleşme bulunamadığını söyledi.
Özel tedaviyle antikor düzeyini düşürdüklerini anlatan Barlas, naklin ardından üçüncü haftaya girildiğini ve hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
"BABAMIN BÖBREĞİYLE DİYALİZDEN KURTULDUM"
Naklin ardından kendisini her geçen gün daha iyi hissettiğini belirten Kevın Tot, "En büyük fark, diyalizden kurtulmuş olmak. Artık diğer insanlar gibi normal bir hayat yaşayabileceğim için mutluyum" dedi.
Oğluna böbreğini bağışlayan Tıbor Tot ise "Tek isteğim oğlumun sağlığına kavuşmasıydı" ifadelerini kullandı.
Tedavisi devam eden genç, ileride bilişim alanında çalışmayı ve farklı ülkelere seyahat etmeyi hedefliyor.