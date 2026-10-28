Okulda zorbalık büyüyor, aileler habersiz! Her 10 veliden 9'u gerçeği bilmiyor
Türkiye genelinde 7 bin 793 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, okullardaki akran zorbalığının ve siber zorbalığın boyutlarını ortaya koydu. Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 10,2'si okulda neredeyse her gün hakaret veya alaya maruz kaldığını belirtirken, yüzde 7,2'si son 6 ayda dijital ortamlarda hedef alındığını söyledi. En dikkat çekici bulgulardan biri ise velilerin yüzde 88'inin çocuklarının siber zorbalığa uğrayıp uğramadığını bilmemesi oldu.
Ortaokul ve liselerde akran zorbalığı yalnızca fiziksel şiddetle sınırlı kalmıyor. Hakaret, alay etme, aşağılayıcı sözler ve incitici lakapların yanı sıra arkadaş gruplarından dışlama, dedikodu yayma ve dijital ortamlarda hedef gösterme de öğrencilerin yaşamını olumsuz etkiliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM) tarafından hazırlanan "Güvenli Okul ve Akran Zorbalığı" araştırması, sorunun farklı boyutlarını gözler önüne serdi.
Türkiye genelinde 3 bin 198 öğretmen, 2 bin 315 ortaokul ve lise öğrencisi ile 2 bin 280 velinin katıldığı araştırmaya göre öğrencilerin yüzde 63,4'ü başka bir öğrenciye zorbalık yapıldığına tanık oldu.
Sözel zorbalığa ilişkin sonuçlar da dikkat çekti. Öğrencilerin yüzde 18,1'i ayda bir veya iki kez, yüzde 10,5'i haftada bir veya iki kez, yüzde 10,2'si ise hemen her gün hakaret veya alaya maruz kaldığını bildirdi.
SİBER ZORBALIKTA AİLELERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ HABERSİZ
Akran zorbalığı dijital ortamlarda da devam ediyor. Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 69,9'unun akıllı telefonu, yüzde 58,8'inin ise kendisine ait sosyal medya hesabı bulunuyor.
Öğrencilerin yüzde 7,2'si son 6 ay içinde dijital ortamlarda hedef alındığını ifade etti. Ancak velilerin çocuklarının yaşadığı bu sorunlardan ne kadar haberdar olduğu sorulduğunda dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı.
Araştırmaya katılan velilerin yüzde 88'i, çocuklarının siber zorbalığa maruz kalıp kalmadığını bilmediğini belirtti. Bu sonuç, ailelerin çocuklarının dijital ortamlardaki deneyimlerini takip etme ve olası riskleri fark etme konusunda önemli bir bilgi açığı bulunduğuna işaret ediyor.
EKRAN SÜRESİ ARTTIKÇA RİSK DE YÜKSELİYOR
Araştırmada günlük ekran süresi ile siber zorbalığa maruz kalma arasında da ilişki tespit edildi. Günde 4 saatten fazla ekran başında kalan öğrencilerde siber zorbalığa maruz kalma oranı yüzde 14,9'a ulaştı. Bu oran, araştırmadaki genel öğrenci oranının iki katından fazla.
Raporda, sorunun önlenmesi için ailelerin dijital riskler konusunda bilinçlendirilmesi önerildi. Öğrencilere çevrim içi saygı, dijital mahremiyet ve güvenli sosyal medya kullanımı konularında eğitim verilmesinin de önem taşıdığı vurgulandı.