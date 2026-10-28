Ortaokul ve liselerde akran zorbalığı yalnızca fiziksel şiddetle sınırlı kalmıyor. Hakaret, alay etme, aşağılayıcı sözler ve incitici lakapların yanı sıra arkadaş gruplarından dışlama, dedikodu yayma ve dijital ortamlarda hedef gösterme de öğrencilerin yaşamını olumsuz etkiliyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

Türkiye genelinde 3 bin 198 öğretmen, 2 bin 315 ortaokul ve lise öğrencisi ile 2 bin 280 velinin katıldığı araştırmaya göre öğrencilerin yüzde 63,4'ü başka bir öğrenciye zorbalık yapıldığına tanık oldu.

Sözel zorbalığa ilişkin sonuçlar da dikkat çekti. Öğrencilerin yüzde 18,1'i ayda bir veya iki kez, yüzde 10,5'i haftada bir veya iki kez, yüzde 10,2'si ise hemen her gün hakaret veya alaya maruz kaldığını bildirdi.