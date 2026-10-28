İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğleden sonra başlayan resmi tatilin etkisiyle trafik yoğunluğu arttı. D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerledi. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 80'e ulaşırken, bu oran Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 72 olarak ölçüldü.

İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde öğleden sonra başlayan resmi tatilin etkisiyle trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 89'a ulaştı. Kentte öğle saatlerinden itibaren Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında ve köprü geçişlerinde trafik yoğunluğu arttı. İSTANBUL'DA TATİL VE MESAİ ÇIKIŞI TRAFİĞİ KİLİTLEDİ! KÖPRÜLER KIPKIRMIZI Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yolları ile TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun bazı kesimlerinde trafik akışı yavaşladı.

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK KİLİTLENDİ Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir çevresindeki ana arterlerde yoğunluk görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu. D-100 kara yolunun Kadıköy, Maltepe ve Kartal çevresindeki bazı kesimlerinde de araçlar ağır seyrediyor. AVRUPA YAKASI'NDA ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR Avrupa Yakası'nda ise Şişli, Kağıthane ve Beşiktaş çevresindeki ana arterler ile köprü bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevrelerinde de çift yönlü trafik yavaş ilerliyor. D-100 kara yolunda Avcılar ve Haramidere mevkileri ile TEM Otoyolu'nun Bahçeşehir mevkisinde araçlar yavaş seyrediyor. Yenibosna ve Bahçelievler mevkilerinde Ankara istikametinde, Basın Ekspres Yolu'nun Güneşli mevkisi ile TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Gişeleri Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Otoyolu'nun Seyrantepe ve Hasdal çevresindeki bazı kesimlerinde de trafik akışı yavaşladı.