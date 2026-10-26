Tam 4 bin yıl önce ayak bastı! Tunç Çağı'nın ‘patili’ mirası yıkılan evin duvarından çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütahya’daki Tavşanlı Höyük kazılarında yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izlerinin bulunduğunu duyurdu. İzlerin Tunç Çağı’nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozunda bulunan kerpiç üzerinde korunduğunu belirten Ersoy, “Üzerindeki pati izleri, dört bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu” dedi.

Kurumaya bırakılan bir kerpicin üzerinden geçen köpek, yüzeyde adımlarının izlerini bıraktı. Yapının duvarında kullanılan bu kerpiç, üzerindeki pati izleriyle birlikte yaklaşık dört bin yıl sonra Tavşanlı Höyük kazılarında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfi "Patili bir dostumuzun henüz kurumamış kerpicin üzerinde bıraktığı izlere ulaştık" diyerek duyurdu.

Kütahya'daki Tavşanlı Höyük kazılarında yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri bulundu. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Tavşanlı Höyük'te yaklaşık 4.000 yıllık pati izleri bulduk. Kütahya'daki kazılarımızda patili bir dostumuzun henüz kurumamış kerpicin üzerinde bıraktığı izlere ulaştık. Tunç Çağı'nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozu içinde bulunan bu kerpiç, bir zamanlar evin duvarında yer alıyordu. Üzerindeki pati izleri, dört bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu. Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden Tavşanlı Höyük'te yalnızca yapıları ve eserleri değil, yaşamın böylesine küçük ve beklenmedik izlerini de ortaya çıkarıyoruz. 2021'den bu yana çalışmaları yürüten Kazı Başkanımız Prof. Dr. Erkan Fidan'a ve kazı ekibimize teşekkür ediyorum."

Tunç Çağı'ndan kalan pati izlerinin henüz kurumamış kerpiç üzerinde oluştuğu belirlendi. YAŞ KERPİÇTE KALAN İZLER DUVARDA KORUNDU Toprak, su ve samanın karıştırılıp kalıplara dökülmesiyle hazırlanan kerpiçler, güneşte kurutularak yapı malzemesine dönüştürülüyordu. Tavşanlı Höyük'te bulunan örneğin üzerinden henüz kurumadan geçen köpeğin pati izleri, kerpicin sertleşmesiyle yüzeyde kaldı. Daha sonra evin duvarında kullanılan kerpiç, Tunç Çağı'na ait yapının yangın geçirerek yıkılmasının ardından moloz içinde kaldı. Kazılarda ele geçirilen buluntu, yerleşmedeki gündelik yaşama ilişkin somut bir iz sundu.