Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 16.20'de kaydedilen depremin yerin 35,1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntı, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 16.20'de kaydedildi.

AFAD DEPREMİN AYRINTILARINI PAYLAŞTI

AFAD'ın açıklamasında, depremin merkez üssünün Akdeniz olduğu belirtildi. Sarsıntının 35,1 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Depremin koordinatları 34.70833 kuzey enlemi ve 25.98317 doğu boylamı olarak açıklandı.