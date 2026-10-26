İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kıraathanede merdivenlerden düşen Sedat Asabi (64), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, 24 Ekim Cumartesi günü saat 03.23 sıralarında Karagümrük Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, üst katta bulunan Asabi, tuvalet ihtiyacını gidermek için alt kata inmek istedi. Merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü.