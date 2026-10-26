Fatih'teki kıraathanede acı olay! Ölüm onu merdivende yakaladı! İşte o anlar
İstanbul Fatih’te bir kıraathanenin merdivenlerinden düşen 64 yaşındaki Sedat Asabi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İş yeri sahibi, Asabi’nin tuvalete gitmek için alt kata inerken düştüğünü söylerken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kıraathanede merdivenlerden düşen Sedat Asabi (64), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, 24 Ekim Cumartesi günü saat 03.23 sıralarında Karagümrük Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, üst katta bulunan Asabi, tuvalet ihtiyacını gidermek için alt kata inmek istedi. Merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kıraathaneye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Asabi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İŞ YERİ SAHİBİ POLİSE OLAYI ANLATTI
Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kıraathanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde Asabi'nin merdivenlerden ineceği sırada sendeleyerek düştüğü görüldü.