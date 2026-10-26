-°C
CANLI YAYIN

Fatih'teki kıraathanede acı olay! Ölüm onu merdivende yakaladı! İşte o anlar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fatih'teki kıraathanede acı olay! Ölüm onu merdivende yakaladı! İşte o anlar

İstanbul Fatih’te bir kıraathanenin merdivenlerinden düşen 64 yaşındaki Sedat Asabi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İş yeri sahibi, Asabi’nin tuvalete gitmek için alt kata inerken düştüğünü söylerken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kıraathanede merdivenlerden düşen Sedat Asabi (64), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlattı.

FATİH'TE KIRAATHANEDE MERDİVENLERDEN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 24 Ekim Cumartesi günü saat 03.23 sıralarında Karagümrük Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, üst katta bulunan Asabi, tuvalet ihtiyacını gidermek için alt kata inmek istedi. Merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü.

Fatih'teki kıraathanede acı olay! Ölüm onu merdivende yakaladı! İşte o anlar - 1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kıraathaneye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Asabi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fatih'teki kıraathanede acı olay! Ölüm onu merdivende yakaladı! İşte o anlar - 2

İŞ YERİ SAHİBİ POLİSE OLAYI ANLATTI

Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kıraathanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde Asabi'nin merdivenlerden ineceği sırada sendeleyerek düştüğü görüldü.

Fatih'teki kıraathanede acı olay! Ölüm onu merdivende yakaladı! İşte o anlar - 3

İş yeri sahibi, polise verdiği ifadede Asabi'nin kıraathaneye alkollü geldiğini ve burada da alkol içmeye devam ettiğini söyledi. Asabi'nin tuvalete gitmek amacıyla alt kata inerken düştüğünü anlattı.

Fatih'teki kıraathanede acı olay! Ölüm onu merdivende yakaladı! İşte o anlar - 4

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerası görüntülerinde Asabi'nin merdivenlere yöneldiği, ardından dengesini kaybederek düştüğü anlar yer aldı. Kıraathanede bulunanların Asabi'nin yardımına koştuğu da görüntülere yansıdı.

Fatih'teki kıraathanede acı olay! Ölüm onu merdivende yakaladı! İşte o anlar - 5

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Korkut Ata 6. yılında İstanbul’a dönüyor! Türk dünyasından 56 film izleyiciyle buluşacak
Sonraki Haber
Korkut Ata 6. yılında İstanbul’a dönüyor! Türk dünyasından 56 film izleyiciyle buluşacak
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın