Sepette yer kalmadı! Kırklareli'de 40 santimetrelik dev mantar şoke etti
Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde mantar toplamak için ormana çıkan 69 yaşındaki Necati Baycan, yaklaşık 40 santimetre büyüklüğündeki şemsiye mantarını görünce şaşkına döndü. Sepetine sığmayan dev mantar, Baycan’ın çocukluğundan bu yana yaptığı mantar toplama gezilerinde karşılaştığı en büyük mantar oldu.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde gezintiye çıkan 69 yaşındaki Necati Baycan ormanlık alanda karşılaştığı manzara ile şaşkına döndü.
GEZİNTİYE ÇIKTI GÖRDÜĞÜNE İNANAMADI
Kurudere köyünde yaşayan Baycan, köy yakınlarındaki lavanta tarlası çevresinde mantar toplamak amacıyla gezintiye çıktı.
Ormanlık alanda dolaşırken büyük bir şemsiye mantarına rastlayan Baycan, mantarın boyutu karşısında şaşkınlık yaşadı.
ŞEMSİYE GİBİ
Baycan, çocukluğundan bu yana köy ve çevresinde mantar topladığını söyledi.
İlk kez bu büyüklükte bir mantarla karşılaştığını belirten Baycan, "40 santimetreye yaklaşan boyutuyla mantarı ilk gördüğümde ismi gibi şemsiyeye benzettim. Mantarın bu kadar büyümesi orman içindeki su yolunda yetişmesinden kaynaklanıyor. Çayır mantarı toplamak için yanıma sepetimi alarak gezintiye çıkmıştım ancak bulduğum şemsiye mantarı sepetime sığmadı." diye konuştu.