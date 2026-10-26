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Sepette yer kalmadı! Kırklareli'de 40 santimetrelik dev mantar şoke etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Sepette yer kalmadı! Kırklareli'de 40 santimetrelik dev mantar şoke etti

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde mantar toplamak için ormana çıkan 69 yaşındaki Necati Baycan, yaklaşık 40 santimetre büyüklüğündeki şemsiye mantarını görünce şaşkına döndü. Sepetine sığmayan dev mantar, Baycan’ın çocukluğundan bu yana yaptığı mantar toplama gezilerinde karşılaştığı en büyük mantar oldu.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde gezintiye çıkan 69 yaşındaki Necati Baycan ormanlık alanda karşılaştığı manzara ile şaşkına döndü.

GEZİNTİYE ÇIKTI GÖRDÜĞÜNE İNANAMADI

Kurudere köyünde yaşayan Baycan, köy yakınlarındaki lavanta tarlası çevresinde mantar toplamak amacıyla gezintiye çıktı.

Sepete sığmadı! Ormanda dev şemsiye mantarı buldu | Fotoğraf: AASepete sığmadı! Ormanda dev şemsiye mantarı buldu | Fotoğraf: AA

Ormanlık alanda dolaşırken büyük bir şemsiye mantarına rastlayan Baycan, mantarın boyutu karşısında şaşkınlık yaşadı.

Kırklareli'nde şaşırtan keşif! Dev şemsiye mantarı görenleri hayrete düşürdü | Fotoğraf: AAKırklareli'nde şaşırtan keşif! Dev şemsiye mantarı görenleri hayrete düşürdü | Fotoğraf: AA

ŞEMSİYE GİBİ

Baycan, çocukluğundan bu yana köy ve çevresinde mantar topladığını söyledi.

40 santimetreye yaklaştı! Ormanda bulduğu mantar sepete sığmadı | Fotoğraf: AA40 santimetreye yaklaştı! Ormanda bulduğu mantar sepete sığmadı | Fotoğraf: AA

İlk kez bu büyüklükte bir mantarla karşılaştığını belirten Baycan, "40 santimetreye yaklaşan boyutuyla mantarı ilk gördüğümde ismi gibi şemsiyeye benzettim. Mantarın bu kadar büyümesi orman içindeki su yolunda yetişmesinden kaynaklanıyor. Çayır mantarı toplamak için yanıma sepetimi alarak gezintiye çıkmıştım ancak bulduğum şemsiye mantarı sepetime sığmadı." diye konuştu.

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