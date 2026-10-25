Bornova’da drift atan sürücüye ağır ceza

Olay, 21 Ekim saat 21.30 sıralarında Işıkkent Mahallesi 6169 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre M.F.A., otomobiliyle yolda drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüler üzerinden yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda drift yapan araç ve sürücüsü tespit edildi.