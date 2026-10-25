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Bornova’da drift atan sürücüye ağır ceza

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bornova’da drift atan sürücüye ağır ceza

İzmir’in Bornova ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.F.A. (30) gözaltına alındı. Sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, otomobili ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, 21 Ekim saat 21.30 sıralarında Işıkkent Mahallesi 6169 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre M.F.A., otomobiliyle yolda drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüler üzerinden yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda drift yapan araç ve sürücüsü tespit edildi.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen M.F.A.'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken otomobili de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

M.F.A. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçundan adli işlem başlatıldı.

#İzmir
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