"Doktorum" dedi, ışıklarda sızıp kaldı!
Kayseri’de kırmızı ışıkta bekleyen araçta uyuyakalan sürücü ve yolcuyu polis ekipleri güçlükle uyandırdı. Kontrolde 1,84 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL ceza kesilirken ehliyetine 6 ay el konuldu ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen aracın sürücüsü ve yanındaki yolcu uyuyakaldı. Vatandaşların ihbarıyla gelen polis ekiplerinin güçlükle uyandırdığı sürücü F.C.'nin 1,84 promil alkollü olduğu belirlendi.
Olay, Yakut Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 38 GS 324 plakalı araçtaki sürücü F.C. ve yolcu C.Ö.'nün uyuduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi.
POLİS GÜÇLÜKLE UYANDIRDI, SÜRÜCÜYE ALKOL KONTROLÜ YAPILDI
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, araçta uyuyan F.C. ve C.Ö.'yü güçlükle uyandırdı. İki kişinin de ayakta durmakta zorlandığı görüldü.