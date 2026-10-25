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"Doktorum" dedi, ışıklarda sızıp kaldı!

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"Doktorum" dedi, ışıklarda sızıp kaldı!

Kayseri’de kırmızı ışıkta bekleyen araçta uyuyakalan sürücü ve yolcuyu polis ekipleri güçlükle uyandırdı. Kontrolde 1,84 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL ceza kesilirken ehliyetine 6 ay el konuldu ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen aracın sürücüsü ve yanındaki yolcu uyuyakaldı. Vatandaşların ihbarıyla gelen polis ekiplerinin güçlükle uyandırdığı sürücü F.C.'nin 1,84 promil alkollü olduğu belirlendi.

"Doktorum" dedi, ışıklarda sızıp kaldı! - 1

Olay, Yakut Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 38 GS 324 plakalı araçtaki sürücü F.C. ve yolcu C.Ö.'nün uyuduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi.

"Doktorum" dedi, ışıklarda sızıp kaldı! - 2

POLİS GÜÇLÜKLE UYANDIRDI, SÜRÜCÜYE ALKOL KONTROLÜ YAPILDI

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, araçta uyuyan F.C. ve C.Ö.'yü güçlükle uyandırdı. İki kişinin de ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

"Doktorum" dedi, ışıklarda sızıp kaldı! - 3

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü F.C.'nin 1,84 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanması nedeniyle sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

"Doktorum" dedi, ışıklarda sızıp kaldı! - 4

DOKTOR OLDUĞUNU SÖYLEDİ, POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ

Doktor olduğunu söyleyen F.C., hakkında işlem yapan polis memuruna, yapılan işlem nedeniyle araç kullanamayacağı bir durum oluşursa sıkıntı çıkaracağını söyledi.

F.C. hakkında, 1,00 promilin üzerinde alkollü olması nedeniyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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