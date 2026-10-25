"Doktorum" dedi, ışıklarda sızıp kaldı!

Kayseri’de kırmızı ışıkta bekleyen araçta uyuyakalan sürücü ve yolcuyu polis ekipleri güçlükle uyandırdı. Kontrolde 1,84 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL ceza kesilirken ehliyetine 6 ay el konuldu ve hakkında adli işlem başlatıldı.