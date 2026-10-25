Ege'de korku dolu gece! Ayvalık'ta tekne su alıp battı: 8 kişi sağ kurtarıldı, kayıp doktor aranıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında 9 kişinin bulunduğu Elif’im adlı özel teknenin batması sonucu can pazarı yaşandı. Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişiyi kurtarırken kaybolan KBB Uzmanı Dr. Şahin B.’yi bulmak için havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kız Adası açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 7 erkek ve 2 çocuk olmak üzere toplam 9 kişinin bulunduğu Elif'im adlı özel tekne, alt kısmından su alarak battı.

İhbar üzerine bölgeye 6 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi, 1 Sahil Güvenlik insansız hava aracı ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda teknedeki 6 erkek ve 2 çocuk olmak üzere 8 kişi kurtarıldı. Kurtarılan kişiler, kontrol ve tedavi amacıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde, kurtarılan kişilerden birinin iki parmağında kopma meydana geldiği tespit edildi.

KAYIP DOKTOR İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Teknede bulunduğu belirtilen ve Burhaniye'de Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı olarak görev yapan Dr. Şahin B.'nin ise denizde kaybolduğu bildirildi. Doktor Şahin B.'yi bulmak amacıyla denizden ve havadan başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Ekim 2026 tarihinde Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Kız Adası güneyinde özel teknenin battığı bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 6 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28, TCSG-6, TCSG-907, KB-111, KB-32, KB-4305), 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12), 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (TCSG-574) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-505) sevk edilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından deniz yüzeyinden 8 şahıs sağ ve bilinci açık vaziyette kurtarılarak Sahil Güvenlik botu üzerine alınmış, Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi'ne intikal ettirilmiştir. Kurtarılan şahıslardan alınan bilgiler doğrultusunda kayıp olduğu öğrenilen 1 şahsa yönelik arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.