Elazığ'da feci kaza! Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
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Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.