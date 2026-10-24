-°C
CANLI YAYIN

Elazığ'da feci kaza! Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Elazığ'da feci kaza! Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Elazığ
İzmir'de nefes kesen operasyon: 30 yıl hapis cezası bulunan firari bungalovda yakalandı
Sonraki Haber
İzmir'de nefes kesen operasyon: 30 yıl hapis cezası bulunan firari bungalovda yakalandı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın