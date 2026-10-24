Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 17 yıl önce kaybolan 2 çocuk annesi Gülşen Uyar'ın dosyasında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Savcılığın soruşturmayı yeniden başlatması ve alınan ifadelerin ardından kundaklanarak kül edilen metruk evin zemininde kazı yapıldı. Çalışmalarda, kireç, tuğla ve betonla kapatılmış bir bölümde insana ait kemikler ile cinayet aleti olduğu değerlendirilen bir balta bulundu. Kemikler, DNA incelemesi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kızılcahamam'da yaşayan 2 çocuk annesi Gülşen Uyar, eşinden ayrıldıktan kısa süre sonra, 2009 yılında 52 yaşındayken esrarengiz şekilde kayboldu. Yıllar boyunca kendisinden haber alınamayan Uyar'a ilişkin faili meçhul dosya, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden açıldı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Uyar'ın komşularının ifadelerine başvurdu. Ancak ifade işlemlerinin hemen ardından şüpheli bir gelişme yaşandı. Uyar'ın kaybolduğu döneme kadar yaşadığı ve o tarihten bu yana boş durumda bulunan 3 katlı müstakil evde 4 Ekim'de yangın çıktı. Alevlere teslim olan ev tamamen kül oldu. İtfaiye ekiplerinin hazırladığı raporda, yangının birden fazla noktadan kundaklama sonucu çıkarıldığı belirtildi.

KADAVRA KÖPEĞİ HERKÜL BULDU: 2 METRE DERİNLİKTE GİZLİ BÖLME

Kundaklama tespitinin ardından güvenlik güçleri harekete geçti ve şüpheli evin zemininde kazı yapılmasına karar verildi. Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği koordinesinde yürütülen çalışmalara, Ankara Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesindeki uzman kadavra köpeği Herkül de katıldı.

Ekiplerin 3 gün boyunca aralıksız sürdürdüğü kazı çalışmalarında, yaklaşık 2 metre derinlikte gizli bir bölme tespit edildi. Etrafı tuğla ve kiremitlerle örülen, üzeri kireçle kapatıldıktan sonra beton dökülen bölmede insana ait kemikler, diş kalıntıları ve cinayette kullanıldığı değerlendirilen bir balta bulundu.

Gülşen Uyar'a ait olabileceği değerlendirilen kemikler, kızından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHELİSİNDEN DİKKAT ÇEKEN İFADE: "KOKUYOR, KİBRİT AT DEDİ"

Yangının ardından soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, mahalle sakinlerinden Ali Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılan Ali Y., evin boş ve metruk olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şerife Teyze bana, 'Kokuyor, oraya bir kibrit at. Bir şey olmaz.' dedi. Pencereden kibrit attım. İçeride yatak, yorganlar vardı. Kibriti atıp evime giderek yattım. Sonra itfaiye gelince kalktım."

ESKİ KAYINVALİDEDEN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA

Olayla ilgili şüphelerin yöneldiği eski kayınvalide Şerife K. ise eski gelininin psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü. Şerife K., "Eski gelinimin akli dengesi bozuktu. O kaybolduktan sonra çocuklarını ben büyüttüm. Oğlum da boşandıktan sonra yeniden evlendi ve 2 kızı oldu." ifadelerini kullandı.

Kemik kalıntılarının kime ait olduğunun belirlenmesi ve olayın aydınlatılması amacıyla başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.