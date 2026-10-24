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Kağıthane'de kan donduran saldırı! Motosikletli saldırganlar sokak ortasında kurşun yağdırdı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kağıthane'de kan donduran saldırı! Motosikletli saldırganlar sokak ortasında kurşun yağdırdı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırı düzenlendi. Anahtar almak için kaportacıya giden 28 yaşındaki Tolga Derebaşı, motosikletli 2 saldırganın hedefi oldu. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla yaralanan Derebaşı, can havliyle bir oto yıkamacıya sığındı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gencin ölümüne neden olan saldırganları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anahtar almak için kaportacıya giden Tolga Derebaşı'na sokakta motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Şüpheliler, 5-6 el ateş ettikten sonra motosikletle olay yerinden kaçtı. Karnından ve bacaklarından ikişer kurşunla yaralanan Derebaşı, yakındaki oto yıkamacıya sığındı.

Kağıthane'de kan donduran saldırı! Motosikletli saldırganlar sokak ortasında kurşun yağdırdı - 1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı Tolga Derebaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kağıthane'de kan donduran saldırı! Motosikletli saldırganlar sokak ortasında kurşun yağdırdı - 2

SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kaçan 2 şüphelinin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

3 GÜN ÖNCE YAKIN BİR NOKTADA TAKSİ ŞOFÖRÜ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan, 21 Ekim Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında aynı mahallede, olay yerine yakın bir noktada taksi şoförü Eser Aktaş da silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Aktaş, eski eşi adına kayıtlı park hâlindeki aracın sürücü koltuğunda oturduğu sırada saldırıya uğramıştı.

#Kağıthane
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