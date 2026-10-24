Kağıthane'de kan donduran saldırı! Motosikletli saldırganlar sokak ortasında kurşun yağdırdı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırı düzenlendi. Anahtar almak için kaportacıya giden 28 yaşındaki Tolga Derebaşı, motosikletli 2 saldırganın hedefi oldu. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla yaralanan Derebaşı, can havliyle bir oto yıkamacıya sığındı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gencin ölümüne neden olan saldırganları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.