Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Dev gemi için alarm verildi

Yunanistan’dan Ukrayna’ya seyreden 118 metre uzunluğundaki ORIS HELGA isimli kimyasal tanker, Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaptı. Bölgeye gönderilen iki römorkör ve kılavuz kaptan refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülen gemi demirletildi.