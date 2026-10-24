Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Dev gemi için alarm verildi
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Yunanistan’dan Ukrayna’ya seyreden 118 metre uzunluğundaki ORIS HELGA isimli kimyasal tanker, Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaptı. Bölgeye gönderilen iki römorkör ve kılavuz kaptan refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülen gemi demirletildi.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 118 metre uzunluğundaki ORIS HELGA isimli kimyasal tanker, kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.
Yunanistan'dan Ukrayna'ya seyir halindeki tanker, Boğaz geçişi sırasında Zincirbozan önlerinde arızalandı. Gemi kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne iletti.
İKİ RÖMORKÖR SEVK EDİLDİ, DİĞER GEMİLER BİLGİLENDİRİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı KURTARMA-17 ve KURTARMA-19 römorkörleri sevk edildi. Boğaz'dan geçecek diğer gemilere de arıza hakkında bilgi verildi.
Tanker, kılavuz kaptan ve römorkörler eşliğinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.