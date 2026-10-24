5 şehit ve gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı’nda vatan savunmasında gösterdikleri fedakarlık ve hizmetler tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 5 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.