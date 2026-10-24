Muş'ta kazandan sıçrayan kıvılcımlar faciaya yol açtı! Yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu
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Muş’un Varto ilçesine bağlı Kaynarca köyünde, ev ile ahır arasına kurulan kalorifer kazanından sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyerek odun ve kömürleri tutuşturan alevler, ahıra ve eve sıçradı. Yangında 5 büyükbaş hayvan telef olurken evin çatısı kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, ev ile ahır arasına kurulan kalorifer kazanından sıçrayan kıvılcımlar, çevredeki odun ve kömürlerin tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede büyüyerek çevreye yayılan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu, evin çatısı ise yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının ardından Türk Kızılay Varto Temsilciliği tarafından hasar tespiti yapıldı. Ailenin ihtiyaçlarının belirlendiği ve insani yardımın 1-2 gün içerisinde ulaştırılmasının planlandığı öğrenildi.