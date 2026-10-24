Muş'ta kazandan sıçrayan kıvılcımlar faciaya yol açtı! Yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Edinilen bilgilere göre, ev ile ahır arasına kurulan kalorifer kazanından sıçrayan kıvılcımlar, çevredeki odun ve kömürlerin tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede büyüyerek çevreye yayılan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu, evin çatısı ise yanarak kullanılamaz hale geldi.