Arabesk müziğin duayen isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul'da sevenleriyle buluştuğu bir mekânda sahne aldığı sırada aniden rahatsızlandı. Sanatçının fenalaşması üzerine salonda panik yaşandı. Durumu fark eden vatandaşlar ve görevliler, hızla sahneye çıkarak Bulut'a ilk müdahalede bulundu.

ACİL OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Hakkı Bulut'a ilk kontrollerini yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sanatçı, tedavi altına alındı. Bulut'un masaların arasından sedyeyle taşınarak hastaneye götürülmesi, çevredekileri üzdü.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Hastanede müşahede altına alınan Hakkı Bulut'un sağlık durumuna ve rahatsızlığının nedenine ilişkin henüz doktorlarından veya ailesinden ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Sanatçının sevenleri, hastaneden gelecek olumlu bir haberi bekliyor.