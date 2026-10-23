Arabeskin usta ismi Hakkı Bulut şarkı söylerken fenalaştı: Hastaneye kaldırıldı
Türk arabesk müziğinin usta isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul’da sahne aldığı sırada şarkı söylediği esnada aniden rahatsızlandı. Çevredekilerin ve görevlilerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sanatçının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yaşananlar, sanatçının hayranları arasında endişeye neden oldu.
Arabesk müziğin duayen isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul'da sevenleriyle buluştuğu bir mekânda sahne aldığı sırada aniden rahatsızlandı. Sanatçının fenalaşması üzerine salonda panik yaşandı. Durumu fark eden vatandaşlar ve görevliler, hızla sahneye çıkarak Bulut'a ilk müdahalede bulundu.
ACİL OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Hakkı Bulut'a ilk kontrollerini yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sanatçı, tedavi altına alındı. Bulut'un masaların arasından sedyeyle taşınarak hastaneye götürülmesi, çevredekileri üzdü.
SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Hastanede müşahede altına alınan Hakkı Bulut'un sağlık durumuna ve rahatsızlığının nedenine ilişkin henüz doktorlarından veya ailesinden ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Sanatçının sevenleri, hastaneden gelecek olumlu bir haberi bekliyor.