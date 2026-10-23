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Adana’da film gibi kaçırılma! Bagaja bindirip zorla götürdüler

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adana’da film gibi kaçırılma! Bagaja bindirip zorla götürdüler

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir grup şahıs, bir adamı zorla otomobilin bagajına bindirerek kaçırdı. Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana'da bir grup şahıs, bir adamı zorla otomobilin bagajına bindirerek kaçırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup şahıs, bir adamı zorla otomobilin bagajına bindirdi. Ardından şahıslar, otomobille olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.


Adana’da film gibi kaçırılma! Bagaja bindirip zorla götürdüler - 1

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