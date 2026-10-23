İstanbul Zeytinburnu’nda özel bir hastanede liposuction (yağ aldırma) ameliyatına giren 46 yaşındaki Tuğba Onur yaşamını yitirdi. Eşinin ihmal ve yanlış müdahale nedeniyle öldüğünü öne süren kendisi de sağlık personeli Murat Onur, ameliyatı yapacak doktorun hastasını görmeden operasyona başladığını ve anestezi uzmanının hastaneyi terk ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi'nde bulunan bir özel hastanede meydana geldi. Tuğba Onur, özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı sırasında hayatını kaybetti. Acı haberi alan Murat Onur, ameliyat sırasında eşinin yanlış müdahale nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü. Hastane yetkililerinin konuya ilişkin açıklamada bulunmak istemediği öğrenildi.

'ŞİKAYETÇİ OLDUM' Murat Onur, "Sabah 08.30'da hastaneye geldik. Liposuction (yağ aldırma) işlemi yapılacaktı. Eşimi ameliyata alacaklarını söylediler ancak saat 15.30'a kadar bekledik. Doktor geldiğinde eşim ameliyata alındı. Doktor, ameliyat öncesinde eşimi hiç görmemişti. Yaklaşık 1 saat sonra yanıma gelerek eşime resüsitasyon (hayati organlara oksijenli kan akışını yeniden sağlamak için yapılan acil müdahale) uyguladıklarını söyledi. Kalbinin durduğunu ve hayata döndürülemediğini belirtti. Ben de sağlık memuruyum. Ameliyathaneye giderek eşime yapılan resüsitasyon işlemine müdahil oldum. Müdahalelerin ardından eşimin hayatını kaybettiği bildirildi. Hastaneden ve olayda sorumluluğu bulunan kişilerden şikayetçi oldum. Şu an savcının talimatını bekliyoruz. Adli tıp sürecinin başlamasını ve olayla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ANESTEZİ UZMANI HASTANEYİ NASIL TERK EDER' Onur, "Şu an hastane yönetiminden ve doktorlardan kimse ortada yok. Hastane açık ancak muhatap bulamıyoruz. Anestezi uzmanının hastanede olmadığını, evine gittiğini söylediler. Genel anestezi uygulanan bir işlemde anestezi uzmanı hastaneyi nasıl terk eder? Bu olayda kimin sorumluluğu olacak? Bizim hakkımızı kim arayacak. Bu hastanede daha önce de benzer olumsuz durumların yaşandığını, çok sayıda kişinin mağdur olduğunu sonradan öğrendik. Bizim de bu konuda önceden bilgimiz yoktu" dedi.