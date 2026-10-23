E-5’te korku dolu anlar! Kamyonun iki tekerleği yerinden çıktı

İstanbul E-5 kara yolunun Topkapı mevkiinde seyir halindeki kamyonun iki tekerleği kısa aralıklarla yerinden çıktı. Araçların arasında ilerleyen tekerlek sürücülere tehlikeli anlar yaşatırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul E-5 kara yolunun Topkapı mevkiinde Anadolu Yakası istikametinde ilerleyen 34 BTF 29 plakalı kamyonun bir tekerleği yerinden çıkarak yola savruldu.

KAMYONUN İKİNCİ TEKERLEĞİ DE YERİNDEN ÇIKTI

Bir süre sonra şoför tarafından yol kenarına çekilmek istenen kamyonun ikinci tekerleği de yerinden çıktı.

SÜRÜCÜLER YOL KENARINA ALDI

Tekerlek araçların arasında ilerlerken, tekerleklerden birinin sürücüler tarafından kaza ihtimali üzerine yol kenarına alındığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Trafikteki tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.