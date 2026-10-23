Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki akü fabrikasında yangın
Giriş Tarihi:
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde akü üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevler üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde akü üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
İtfaiye ekipleri, fabrikada çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangının çıkış nedeninin, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirleneceği bildirildi.