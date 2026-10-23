Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki akü fabrikasında yangın

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde akü üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevler üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.