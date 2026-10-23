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Çorum’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çorum’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Çorum’da Samsun-Ankara kara yolu üzerindeki kavşakta otomobil ile özel bir hastaneye ait hasta nakil ambulansı çarpıştı. Kazada sürücüler, sağlık personeli, hasta ve refakatçi olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara kara yolu Çevreyolu Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, K.D. (19) idaresindeki 19 EY 108 plakalı otomobil ile E.Y. (24) yönetimindeki 19 EP 542 plakalı özel bir hastaneye ait ambulans kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler K.D. ve E.Y. ile ambulanstaki sağlık personelleri Z.C. (18) ve Ü.N.G. (23), hasta olduğu öğrenilen S.Y. (56) ve refakatçisi A.S. (80) yaralandı.

Çorum’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - 1

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

#Çorum
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