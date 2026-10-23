Çorum’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, Samsun-Ankara kara yolu Çevreyolu Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, K.D. (19) idaresindeki 19 EY 108 plakalı otomobil ile E.Y. (24) yönetimindeki 19 EP 542 plakalı özel bir hastaneye ait ambulans kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler K.D. ve E.Y. ile ambulanstaki sağlık personelleri Z.C. (18) ve Ü.N.G. (23), hasta olduğu öğrenilen S.Y. (56) ve refakatçisi A.S. (80) yaralandı.