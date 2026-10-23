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Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada kontrolden çıkan araç, park hâlindeki iki otomobile ve elektrik trafosuna çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Çorum'da saat 23.30 sıralarında Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan araçlardan biri, park hâlindeki iki otomobile ve elektrik trafosuna çarptı. Kazada sürücüler Ö.K. ve A.E. ile araçlarda bulunan B.Ş. ve S.V. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Çorum
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