Eyüpsultan’da 5 katlı riskli bina tahliye edilerek mühürlendi | Fotoğraf: İHA

Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen belediye mühendislerinin incelemesi sonucunda binanın riskli olduğuna karar verildi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken bina ise mühürlendi.

Binanın çevresi zabıta ekiplerince bariyerle kapatılırken binanın yıkım tarihine ise yapılacak detaylı incelemeler sonucunda karar verileceği öğrenildi.