Eyüpsultan'da kolonlardan ses gelen 5 katlı bina tahliye edildi!
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İstanbul Eyüpsultan'da kolonlarından ses geldiği ihbar edilen 5 katlı bina, belediye mühendislerinin incelemesinin ardından riskli bulundu. Vatandaşlar tahliye edilirken bina tedbir amacıyla mühürlendi.
Olay, Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak üzerinde meydana geldi.
KORKUTAN SES
İddiaya göre, sokak üzerindeki 5 katlı binada oturan vatandaşlar kolonlardan ses gelmesi üzerine ihbarda bulundu.
Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen belediye mühendislerinin incelemesi sonucunda binanın riskli olduğuna karar verildi.
VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken bina ise mühürlendi.
Binanın çevresi zabıta ekiplerince bariyerle kapatılırken binanın yıkım tarihine ise yapılacak detaylı incelemeler sonucunda karar verileceği öğrenildi.